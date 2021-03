1 haftalık tatilin faturası

Uluslararası seyahatler, koronavirüs nedeniyle kısıtlansa da, Türkiye gibi, turizm gelirlerinin büyük önem taşıdığı ülkeler yabancı turist çekebilmek için canla başla çalışmalarına devam ediyor. Ancak yabancı turist sayısının tüm turizm ülkeleri için salgın öncesini yakalamasının çok zor olduğuna dikkat çekiliyor. İşte bu noktada otellerin ve turizm sektörünün ayakta kalabilmesi için ‘yerli turist’ önceki yıllara göre çok büyük önem taşıyor. Seyahat acenteleri, tur operatörleri ve oteller de yerli turistten daha fazla pay kapmak için kampanyalar düzenliyor. Önceki yıllara göre otel tatili için fiyatlar artmış olsa da erken rezervasyon kampanyaları ile fiyatlarda belirli ölçülerde indirim yapılıyor.

KONUM VE KALİTE

Biz de yerli turistin daha çok tatil yapmayı sevdiği aylardan olan temmuz ayı için Türkiye’nin dört bir tarafındaki otel fiyatlarını araştırdık. 7-13 Temmuz arasında 2 kişinin bir otel tatili için ayırması gereken bütçe gidilecek bölge ve otelin kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Kimi oteller her şey dahil hizmet verirken, kimi oteller ise sadece oda üzerinden fiyat belirliyor. Seçenekler bunlarla da sınırlı değil. Oda-kahvaltı, yarım pansiyon veya tam pansiyon hizmet veren oteller de bulunuyor.



Örneğin Antalya’da 7-13 Temmuz arasında 2 kişi 6 gece 7 gün tatil yapmak isterse ayırması gereken bütçe 600 TL’den başlıyor, 70 bin TL’ye kadar çıkıyor. Türk tatilcilerin gözdesi Bodrum’da da benzer bir durum hakim, Bodrum’da söz konusu tarihler arasında tatil yapmak için en az ödenecek ücret 1100 TL’den başlıyor. Bodrum’un en pahalı otellerinden birinde tatil yapmak için ise yaklaşık 90 bin TL ödenmesi gerekiyor.

İŞTE TATİL BÖLGELERİNDEKİ FİYATLAR:

BELEK: 1000 TL-45 BİN TL

İlk olarak Türkiye’nin en lüks otellerine ev sahipliği yapan Antalya Belek’teki otelleri inceliyoruz. Burada çok lüks bir otelde her şey dahil hizmet almak isterseniz fiyatlar 10 bin TL’den başlıyor, 45 bin TL’nin üstüne kadar çıkıyor. Eğer söz konusu otellerde daha lüks odalarda kalınmak istenirse fiyatların 70 bin TL’yi aştığını söyleyebiliriz. Her şey dahil hizmet veren otellerde kalite ve bulunduğu konum fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor. 3 bin TL’ye her şey dahil tatil yapılacak oteller olduğu gibi, 7-8 bin TL seviyelerinde otel bulmak da mümkün. Daha makul fiyatlar isteyenler için de Belek’te alternatifler bulunuyor. ‘Her şey dahil olmasın. Kalacak bir oda bana yeter’ diyorsanız eğer bir odanın fiyatı 1000 TL’den başlıyor.

MANAVGAT: 1.200 TL-22 BİN TL

Antalya’nın diğer bir tatil bölgesi Manavgat otelleri Belek’teki otellere göre biraz daha uygun fiyatlarda. Burada her şey dahil lüks bir otelde tatil için en yüksek istenen ücret 22 bin TL seviyelerinde. Aynı bölgede 10-13 bin TL arasındaki fiyatlarda hizmet veren oteller de bulunuyor. Eğer daha uygun fiyatlı otel arayışındaysanız yarım pansiyon, tam pansiyon ya oda-kahvaltı olarak çalışan otelleri de tercih edebilirsiniz. Bu tip otellerde bir haftalık tatil için ödemeniz gereken ücret ise 1.200 ile 4.500 TL arasında değişiyor.

ALANYA: 600 TL-20 BİN TL

Antalya Alanya’da tatilcilerin sıklıkla tercih ettiği destinasyonlar arasında. Bu bölgedeki fiyatlar da 600 TL’den başlıyor 20 bin TL’ye kadar çıkıyor. Tüm otellerde olduğu otel odalarının deniz manzaralı olması gibi özellikler de fiyatların değişmesine neden oluyor. Eğer Alanya’da ortalama standartlara sahip bir otelde tatil yapmayı planlıyorsanız. 7-13 Temmuz arasında 2 kişi için ödemeniz gereken ücret 8 bin TL ile 12 bin TL arasında farklılık gösteriyor. Oda-kahvaltı veya sadece oda istenirse de fiyatlar 600 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor.

KEMER: 1600 TL- 70 BİN TL

Antalya Kemer’de de çeşitli bütçelere uygun otel seçenekleri mevcut. 1.600 TL’ye de 70 bin TL’ye de otel bulmak mümkün. Oda-kahvaltı hizmet veren apartlarda 1 haftalık tatil için 2 bin TL istenirken, ultra lüks olarak faaliyet gösteren oteller de 1 haftalık tatilin bedeli ise 70 bin TL’yi aşabiliyor.

BODRUM: 1100 TL-90 BİN TL

Muğla’daki ilk durağımız ise Bodrum oluyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil bölgelerinden Bodrum’da ortalama fiyatlar 15 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Bu fiyatların altında da Bodrum’da tatil yapmak mümkün. Antalya’da olduğu gibi Bodrum’da da 1.100 TL ile 3 bin TL arasında iki kişi tatil yapabiliyor. Bu fiyatlarda hizmet veren otellerin çoğu, oda-kahvaltı ya da sadece oda seçeneği sunuyor. Eğer Bodrum’da çok lüks bir tatil fikriniz varsa ödemeniz gereken ücret 90 bin TL’ye kadar çıkıyor. Yüksek standartlarda hizmet veren diğer otellerde ise karşımıza 45 bin TL ile 55 bin TL arasında fiyatlar çıkıyor. Bazı yüksek fiyatlı otellerin her şey dahil olarak hizmet vermediğini, yeme-içmenin ayrıca ücretlendirildiğini söylemekte yarar var.

ÇEŞME: 700 TL-27 BİN TL

Son olarak İzmir Çeşme’deki otellerin fiyatlarına bakıyoruz. Bölgedeki otellerin büyük kısmı ya oda-kahvaltı ya da yarım-tam pansiyon olarak hizmet veriyor. Bölgede standartları yüksek bir otelde konaklamak isterseniz 20-27 bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Bölgedeki diğer otellerde ortalama fiyatlar ise 7 bin TL ile 12 bin TL arasında farklılık gösteriyor. Daha ucuz seçenekler arıyorsanız da 700 TL’den başlayan fiyatlarla bir otelde ya da apartta konaklamak mümkün.

