1 hafta geç başlatıldı davayı kazandı! Emsal olacak karar... Sigorta priminizi kontrol edin

Çanakkale'de bir zeytinyağı fabrikasında çalışan işçi, 1993 yılında sigorta kaydının mesaiye başladıktan bir hafta sonra yatırıldığını öğrenince büyük şok yaşadı. Fabrikanın işçinin, işe giriş bildirgesini vaktinde göndermesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortanın bir hafta geç başlatıldığını öne süren mağdur işçi, SGK Çanakkale il Müdürlüğü'nün kapısını çaldı.

İşçi, tüm girişimlere rağmen 1 haftalık sigorta pirimini almak için İş Mahkemesi'ne tespit davası açtı. Mahkeme; işçinin bir haftalık sigorta priminin yatırılmadan çalıştığına hükmetti. Davalı SGK avukatı ise, kararı temyiz etti. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını onadı.

Yargıtay kararında şöyle denildi: "Somut olayda, davanın kabulüne karar verildiğine göre davacının vekalet ücretinden ve yargılama giderlerinden sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırı olup bu durum bozma nedenidir. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 6100 sayılı HMK'nun 370/2. maddesi uyarınca hüküm bozulmamalı düzeltilerek onanmalıdır.Kararın düzeltilerek onanmasına hükmedilmiştir."