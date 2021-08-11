1 Eylül'de başlayacak! Sakın almayın.. İhbar edin: Cezası var
15 Nisan tarihinde başlayan balık avı yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Balıkçılar av yasağının bitimi için hazırlıklara başlarken, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü de avlanabilir balık boylarını yayınladı.
Türkiye’de 1 Eylül itibariyle balık sezonu başlayacak. 15 Nisan'da başlayan yasağın bitişiyle balık severlerin tezgahlara koşması bekleniyor.
Av yasağıyla teknelerini limana demirleyen balıkçılar, ağlarını onararak ava hazırlanıyor.
İNCİ KEFALİNDE AVLANMA BAŞLAMIŞTI
Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme döneminde başlatılan 3 aylık av yasağı temmuz ortasında sona ermişti.
Bölgede çok sayıda balıkçının da geçim kaynağı olan balığı koruma çalışmaları kapsamında, 15 Nisan-15 Temmuz'da ise av yasağı getiriliyor.
İnci kefali ise yasak getirilen bu dönemde üremek için tatlı sulara göç ediyor.
BOYLARINA DİKKAT
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı avlanabilir balık boyları gelecekte de denizlerde daha çok ve daha bol balık olması için dikkat edilmesi gereken bir durum.
İşte Balıkçılık Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı balıklarda avlanabilir asgari boy ölçüleri...
Deniz balıkları yasal avlanabilir asgari boy ölçüleri:
Hamsi 9 cm
Tekir 11 cm
Sardalya 11 cm
Barbunya 13 cm
İstavrit 13 cm
Mezgit 13 cm
Lüfer 20 cm
Palamut 25 cm
Bakalyaro 25 cm
Kalkan 45 cm
Lagos 45 cm
Kılıç balığı 125 cm
Tatlı su balıkları yasal avlanabilir asgari boy ölçüleri:
Tatlı su levreği 18 cm
Siraz 20 cm
Tatlısu kefali 20 cm
Alabalık 25 cm
Kadife 26 cm
Sudak 26 cm
Karabalık 35 cm
Sazan 40 cm
Turna 40 cm
Yılanbalığı 50 cm
Yayın 90 cm
Avlanması yasak türler ise deniz atı, deniz kaplumbağası, yunus, fok, büyük camgöz, mersin balığı olarak belirlendi. Daha küçüğünü avlayanlar ve satanlar hakkında 1380 sayılı su ürünleri kanunu gereği ürünlerine el konuluyor. Aynı zamanda para cezası uygulanıyor.