1 Eylül'de başlayacak! Sakın almayın.. İhbar edin: Cezası var

Türkiye’de 1 Eylül itibariyle balık sezonu başlayacak. 15 Nisan'da başlayan yasağın bitişiyle balık severlerin tezgahlara koşması bekleniyor.

Av yasağıyla teknelerini limana demirleyen balıkçılar, ağlarını onararak ava hazırlanıyor.

İNCİ KEFALİNDE AVLANMA BAŞLAMIŞTI

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme döneminde başlatılan 3 aylık av yasağı temmuz ortasında sona ermişti.

Bölgede çok sayıda balıkçının da geçim kaynağı olan balığı koruma çalışmaları kapsamında, 15 Nisan-15 Temmuz'da ise av yasağı getiriliyor.

İnci kefali ise yasak getirilen bu dönemde üremek için tatlı sulara göç ediyor.

BOYLARINA DİKKAT

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı avlanabilir balık boyları gelecekte de denizlerde daha çok ve daha bol balık olması için dikkat edilmesi gereken bir durum.

İşte Balıkçılık Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı balıklarda avlanabilir asgari boy ölçüleri...

Deniz balıkları yasal avlanabilir asgari boy ölçüleri:

Hamsi 9 cm

Tekir 11 cm

Sardalya 11 cm

Barbunya 13 cm

İstavrit 13 cm

Mezgit 13 cm

Lüfer 20 cm

Palamut 25 cm

Bakalyaro 25 cm

Kalkan 45 cm

Lagos 45 cm

Kılıç balığı 125 cm

Tatlı su balıkları yasal avlanabilir asgari boy ölçüleri:

Tatlı su levreği 18 cm

Siraz 20 cm

Tatlısu kefali 20 cm

Alabalık 25 cm

Kadife 26 cm

Sudak 26 cm

Karabalık 35 cm

Sazan 40 cm

Turna 40 cm

Yılanbalığı 50 cm

Yayın 90 cm

Avlanması yasak türler ise deniz atı, deniz kaplumbağası, yunus, fok, büyük camgöz, mersin balığı olarak belirlendi. Daha küçüğünü avlayanlar ve satanlar hakkında 1380 sayılı su ürünleri kanunu gereği ürünlerine el konuluyor. Aynı zamanda para cezası uygulanıyor.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın