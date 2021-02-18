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Ekonomi
Haber Giriş: 18.02.2021 - 07:50 | Son Güncelleme:

1 Bitcoin'le ev ve araba alabilirsiniz! Popüler kripto para birimi milyarderlerin radarında

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1 Bitcoin'le ev ve araba alabilirsiniz! Popüler kripto para birimi milyarderlerin radarında
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Küresel piyasalarda fırtınalar estiren kripto para birimi Bitcoin almak neredeyse imkansızlaşmaya başladı. Elinde Bitcoin'i olanlar ise sadece bir tanesiyle ev ve araba alabiliyor.

2009 yılında piyasaya çıktığında kuruşlu seviyelerden satın alınabilen Bitcoin günümüzde 360 bin lira seviyesini aştı. Aşırı volatil seyreden Bitcoin kimi yatırımcısını sevindirirken kimi yatırımcısını da üzebiliyor. Sert yükseliş hareketiyle birlikte yine sert düşüş yaşayabilen Bitcoin’de sabırlı olan yatırımcılar sürekli olarak kazandı.

1 Bitcoinle ev ve araba alabilirsiniz Popüler kripto para birimi milyarderlerin radarında


1 BITCOIN’LE NELER ALINIYOR?

Bitcoin ile alınabileceklerin listesi ise oldukça geniş. Yurtdışında 4 Bitcoin’e lüks spor otomobiller alabilirken ülkemizde 1 adet Bitcoin’le C sınıfı otomobil almak mümkün. 1 Bitcoin’in 52 bin doların üzerini görmesiyle birlikte yaklaşık 4 Bitcoin’le yurt dışında değeri 200 bin dolar civarında olan 2021 model Lamborghini Huracan alınabiliyor. 8 adet Bitcoin’le değeri 400 bin dolar civarında 2021 model Lamborghini Aventador da alınabiliyor.

TÜRKİYE’DE 1 BITCOIN 360 BİN LİRA

Türkiye’de 1 Bitcoin’le ev, araba, lüks mücevherler almak mümkün hale geldi. 52 bin doları aşan fiyatıyla 1 Bitcoin yaklaşık olarak 360 bin lira ediyor.

İstanbul’un Esenyurt, Beylikdüzü, Bağcılar, Pendik, Ümraniye, Çekmeköy gibi semtlerinde 360 bin lira seviyesine ev alıp aylık 2 bin lira civarına kiraya vermek mümkün.

1 Bitcoinle ev ve araba alabilirsiniz Popüler kripto para birimi milyarderlerin radarında


SIFIR OTOMOBİL DE ALINIYOR

Bitcoin ile otomobil almak isteyenler de bayilerin yolunu tutabiliyor. Sadece 1 Bitcoin ile Ford Focus, Toyota Corolla, Honda Civic, Volkswagen Passat, Nissan Qashqai, Renault Megane gibi otomobiller alınabiliyor.

LÜKS MÜCEVHERATLAR ALINABİLİR

1 Bitcoin ile pırlanta ve elmaslarla tasarlanmış kolyeler ve yüzükler alınabilir. Bununla birlikte değeri yüzbinlerce lirayı bulan çantalar aksesuar olarak edinilebilir.

1 Bitcoinle ev ve araba alabilirsiniz Popüler kripto para birimi milyarderlerin radarında


POPÜLER HALE GELDİ

2020 yılında 10 bin dolar seviyesiyle sürekli yükseliş yaşayan Bitcoin çok kısa sürede büyük kazanımlar elde etti. Kripto para piyasasını domine eden Bitcoin birçok kişiyi de zengin yaptı. Milyarder iş adamı Elon Musk’ın da radarına giren kripto paralar son günlerde güçlü yükseliş kaydediyor.

Özellikle Reddit’te bulunan oluşumlar bazı alt coinlerde alım yaparak hızlı yükselişler sağlıyor.

1 Bitcoinle ev ve araba alabilirsiniz Popüler kripto para birimi milyarderlerin radarında

1.5 MİLYAR DOLAR YATIRDI

ABD'li elektrikli otomobil şirketi Tesla, yeterli işletme likiditesini sürdürmek için gerekli olmayan nakit getirilerini daha da çeşitlendirmek ve maksimize etmek amacıyla şirkete daha fazla esneklik sağlamak için 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu. Tesla'nın Bitcoin almasının ardından hızlı yükseliş devam etti.

1 Bitcoinle ev ve araba alabilirsiniz Popüler kripto para birimi milyarderlerin radarında

Bitcoin grafiği

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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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