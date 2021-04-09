1 ayda 625 milyon lira kredi desteği

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, toplantıda, 2021’nin, Halkbank olarak kadın girişimcileri önceliklendirdikleri bir yıl olduğunu söyledi. Kadınları ekonominin ateşleyici gücü olarak aksiyona geçirmeyi hedeflediklerini, bu doğrultuda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul’da düzenledikleri zirvede kadınlara özel hizmetleri ve kredi paketini paylaştıklarını anlatan Arslan, gördükleri yoğun ilgi dolayısıyla kadın girişimcilerle buluşma toplantıları gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Üreten kadının bankası olma vizyonuyla Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğünü faaliyete geçirdiklerine değinen Arslan, bu birimin tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilere destek sağlamak üzere kurgulandığını bildirdi.



10 BİNİN ÜZERİNDE

8 Mart’tan bu yana hummalı bir çalışma sürdürdüklerini aktaran Arslan, “Uzun bir süre olmamasına rağmen, kadın girişimci kredilerimize beklentilerimizin de üstünde ilgi oluştu. Fırsat verildiğinde kadınlarımızın ekonomik atılım yapma potansiyelinin son derece yüksek olduğuna şahit olduk. Sadece bir ayda, kadın girişimci kredimiz için 10 bin üzerinde kullandırım yapıldı ve toplamda 625 milyon lira kredi hacmi gerçekleştirildi” ifadesini kullandı. Arslan, başta Antalya olmak üzere Akdeniz bölgesindeki kadın girişimcilerin bu hizmete yoğun teveccühü olduğunu kaydetti. Sadece bu bölgede 1200’ün üzerinde kredi kullandırıldığını, toplamda 76 milyon lira üzerinde bir kredi hacmine ulaşıldığını belirten Arslan, bugün de Akdeniz Bölgesi’ndeki 8 ilden seçilen ve kredisi onaylanan 9 girişimci kadına üretkenliklerini desteklemek adına kredilerini sembolik olarak takdim ettiklerini bildirdi.

HEDEF 100 BİN KADIN GİRİŞİMCİ

Osman Arslan, Antalya’nın hem turizm hem de tarımdaki gücüyle ekonomik aktivitesi yüksek, Türkiye’nin gözbebeği kentlerinden biri olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Küresel düzeyde zorlayıcı etkileri olan Kovid-19 özellikle turizm sektörümüzü etkilemiştir. Biz bu noktada Halkbank olarak, özellikle de kadınlarımızın katılımıyla ekonomik ivmeyi yukarı taşımaya ve potansiyelleri ortaya çıkarmaya nasıl katkı sağlayabileceğimize odaklanıyoruz. Bu yıl sonuna kadar Türkiye’de 100 bin kadın girişimciye ulaşarak, 8 milyar lira kredi kullandırmayı hedefliyoruz.”

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