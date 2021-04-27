1.8 milyon dolara alıcı buldu! Ünlü rapçinin giydiği ayakkabı rekor kırdı

Sotheby's Müzayede Evi tarafından Rapçi Kanye West'in giydiği Nike işbirliğiyle tasarladığı meşhur Yeezy ayakkabıları satışa çıkmıştı. Önce ABD başkan adayı olmasıyla sonrasında ise eşi Kim Kardashian'la olaylı boşanma sürecinden dolayı gündemden düşmeyen West'in ayakkabısı 1 milyon dolardan satışa çıkmıştı.

NEREDEYSE İKİ KATINA SATILDI, REKOR KIRDI

West'in ayakkabısının özel bir firma tarafından 1,8 milyon dolara satın alındığı belirtildi. Böylelikle halka açık satışlarda en yüksek fiyat rekoru da kırılmış oldu.

Daha önceden ABD'li basketbol efsanesi Michael Jordan'ın 1985 yılında giydiği Air Jordan 1 ayakkabılar, çıkarıldığı açık artırmada tahmin edilen fiyatın üç katına satılmış ve 560 bin dolara alıcı bularak müzayede rekoru kırmıştı.

46 NUMARA SİYAH DERİ

Satışa konu ayakkabılar 46 numara. Siyah deriden yapılan ayakkabılar delikli ve Mark Smith'in tasarladığı özel bir ahşap kutu ile birlikte satılıyor. 16 Nisan ile 21 Nisan arasında Hong Kong Kongre ve Sergi Merkezi'nde sergilenen ayakkabıların satışları 12 Nisan'da başlamıştı.

YEEZY, KANYE WEST'İ NASIL MİLYARDER YAPTI?

Seri, Nike ile 2007 ve 2009 yılları arasında geliştirildi. West prototipleri, annesinin ölümünden sadece birkaç ay sonra, 2008 Grammy Ödülleri'nde Stronger ve Hey Mama'nın duygusal performansında giydi.

Air Yeezy 1, daha sonra 2009'da sınırlı bir seri halinde piyasaya sürüldü, ardından 2012'de Air Yeezy 2 yerini aldı. Ancak 2013'te West, Nike ile olan ortaklığını sona erdirdi ve ayakkabılardan elde ettiği gelir payının yetersiz olduğunu söyledi. Ertesi yıl Adidas ile çalışmaya başladı.

Adidas ile ortaklık, kazançlı bir karar olduğunu kanıtladı. Forbes ve Bloomberg raporuna göre, işbirliği 2020'de yaklaşık 1,7 milyar dolar kazandırdı.

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