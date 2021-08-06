MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri1.5 milyon fidan bağışı
GeriEkonomi 1.5 milyon fidan bağışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 06.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

1.5 milyon fidan bağışı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1.5 milyon fidan bağışı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yanan orman alanlarını eski haline kavuşturmak amacıyla birliğin 1.5 milyon üyesi adına 1.5 milyon fidan bağışında bulunduklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TOBB olarak ‘Her üyemiz için bir fidan’ temasıyla gerçekleştirdikleri bağışa ilişkin bilgi verdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak, daha yeşil bir Türkiye için TOBB, 365 odamız ve borsamız, 64 sektör meclisimiz, 81 ildeki kadın ve genç girişimciler kurullarımız olarak 1.5 milyon üyemiz adına 1.5 milyon fidan bağışında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan TOBB, devam eden yangınlar nedeniyle destekte bulunmak isteyen üyeleri için ayrıca yardım kampanyası da başlattı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi