1.5 milyar TL yurtiçinde kalacak

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, Türk Katılım Reasürans A.Ş. kuracaklarını açıkladı. Selva Eren, Türk Reasürans’ın, ikinci kuruluş yıldönümü nedeni ile açıklamalarda bulundu. Eren, ikinci yıl dönümlerini kutlarken Türkiye’nin katılım reasürans alanında faaliyet gösterecek ilk reasürans şirketini kuracaklarını belirterek, “Türk Katılım Reasürans A.Ş.’yi kuruyoruz. Yeni şirketimizle, bugüne kadar geleneksel reasürans alanında gösterdiğimiz başarıları, katılım reasürans alanında da sergilemek, günden güne önemi artan bu alanda da sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıkıyoruz” dedi.

Türk Reasürans’ın iki yılını özetleyen Selva Eren, 26 sigorta şirketi ve kuruluşa reasürans desteği sağladıklarını ifade ederek, şu açıklamaları yaptı: “Birinci yılımızda, yılı 1 milyar lira prim üretimi ile kapattık. Bu sene ise 1 milyar liralık prim üretimine ilk 6 ay sonu itibariyle ulaştık. Yıl sonu hedefimiz 1.5 milyar liralık reasürans priminin yurt içerisinde kalmasını sağlamak. İlave olarak yurtdışında da reasürans desteği verdiğimiz sigorta şirketleri oldu. Henüz ikinci yılımız dolmadan, kuruluş amaçlarımızdan bir tanesi olan güvence ihraç eder konuma geldik. Altıncı ay itibariyle karımız 105 milyon lira, reasürans prim üretimi sektör payımız yüzde 41’e ulaştı. Öz kaynaklarımız ise bugün itibariyle 750 milyon lirayı aştı” şeklinde konuştu.

YURTDIŞINA DESTEK VERİYORUZ

Selva Eren, “Dünya reasürans piyasasında global oyuncu olma hedefinde ne noktadasınız?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Yurtdışında reasürans desteği verdiğimiz sigorta şirketleri bulunmakta. Yakın zamanda başlattığımız rating çalışmalarının, önümüzdeki sene sonuçlanması neticesinde, yurtdışından önemli bir oranda iş kabulü yapıyor olacağız. Gerek şirketimiz için gerekse de Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) işletici şirketi olarak üstlendiğimiz görevlerden ötürü, dünya reasürans piyasasında şirketimiz tanınırlık anlamında en üst seviyelerde diyebiliriz. Özellikle şirketimizin yetkin insan kaynağı ve bu kadrolarımızın yapmış olduğu uluslararası standartlardaki çalışmalar, uluslararası reasürans piyasası tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla karşılanmakta.”

Selva Eren, sigorta sektörünün en iyi yönetmesi gereken deprem riskinin etkin yönetimine katkı sağlamak için Katastrofik Modelleme Yetkinlik Merkezi’ni kurarak, yazılımlarını geliştirdiklerine de dikkat çekerek, yakın zamanda bu çalışmamızı sektörün kullanımına açacaklarını kaydetti.

FİNANSAL SİGORTALAR ÖNEMLİ

Selva Eren, “Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin işleticisi Türk Reasürans oldu. Ticari alacak sigortası, maden çalışanları için ferdi kaza sigortası ve tıbbi kötü uygulamaya ilişkin mali sorumluluk sigortası bu merkez altında toplandı. Bu konuda hangi çalışmaları yapacaksınız?” sorusu üzerine, finansal sigortaların sigorta sektörü ve Türkiye açısından büyük önem taşıdığına değindi. Bu kapsamda KOBİ’ler için devlet destekli alacak sigortasını yeniden yapılandırdıklarını belirten Eren, “Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası ve maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası ile, ilgili havuzlara ilişkin sigorta ürünlerinin teminat yapısının, ortaya çıkacak ihtiyaçların dikkate alınarak geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlıyor olacağız. Özel Riskler Yönetim Merkezi, sigortacılığın çözüm merkezi olma yolunda ilerliyor olacak” dedi.

ZORUNLU AFET SİGORTASININ ÇALIŞMASINA BAŞLADIK

Türk Reasürans’ın, yeni dönemdeki hedeflerinden de bahseden Selva Eren, şunları söyledi: “Ülkemizde sıkça yaşanmaya başlayan afetleri göz önünde bulundurarak, halkımızın bu afetlerde de yanında olabilmek için, zorunlu deprem sigortası ürününün kapsamını; sel başta olmak üzere genişletmeyi hedefledik. Tüm sektör paydaşlarımızın da görüşlerini alarak zorunlu afet sigortası çalışmalarına hızla başladık.”

BANKACILIKLA SİGORTACILIĞI BİR ARAYA GETİRDİK

Selva Eren, KOBİ’ler için devlet destekli alacak sigortasını yeniden yapılandırdıklarını belirterek, şu açıklamaları yaptı: “Devlet destekli alacak sigortasında prim üretimini 3 kat, teminat tutarını 4 kat artırırken, ilk 6 ayda 6 milyar lira teminat sunduk. KOBİ’lerin finansmana ulaşmasında kolaylık sağlayacak, bankalara yönelik yeni bir devlet destekli alacak sigortası ürünü tasarladık. Bu sayede bankacılık sektörü ile sigortacılık sektörünü ortak bir amaç için bir araya getirmiş olduk.”

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