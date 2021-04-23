1.5 milyar TL sanayicinin cebinde kaldı

Türk ve Çinli plastik sanayicilerinin, dünya karteli petrokimya tesislerinden hazirana kadar mal almama kararı sonuç vermeye başladı. Boykotta 1 aylık süre dolmadan plastik hammadde türlerine göre fiyatlar dolar bazında, yüzde 8 ila 26 oranında, ortalamada ise yüzde 15 düştü. Böylece tonda ortalama 300 dolar indirimle, 600 bin tonluk alımda, 180 milyon dolar yani 1.5 milyar TL Türk plastik sanayicisinin cebinde kalmış oldu. Türk Plastik Sanayicileri Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, “Hazirana kadar ithalat yapmama kararlılığımız devam ediyor, biliyoruz ki fiyatlar tepetaklak inecek” diye konuştu.

NASIL BAŞLADI?

OPEC benzeri kartel yapıdaki petrokimya şirketlerinin dünya çapında kasım ayından itibaren üretimlerini kısarak, fiyatları yüzde 191’e varan oranlarda artırması sonrasında dünya plastik hammaddenin en büyük iki tüketicisi Çinli ve Türk plastik sanayicileri boykot kararı almıştı. 20 Mart’ta yapılan PAGEV Genel Kurulu’nda da karar üyelerce onaylanmış ve dünya karteli petrokimya tesislerini dize getirene kadar devam edeceği vurgulanmıştı. O tarihten itibaren alınan sonuçlar hakkında Hürriyet’e bilgi veren PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yükselen fiyatları durdurduğumuz gibi ürün grubuna göre yüzde 8 ila 26 oranında ama ortalamada yüzde 15 düşüş oldu. Ama bu bizler için yeterli değil. Hammaddelerde kısa zamanda bu güç birliğiyle ve disiplinle sağladığımız düşüş çok önemli olsa da boykota hazirana kadar devam edeceğiz. Yüzde 150 artmış olan hammadde fiyatlarını daha da çok düşürebileceğimizi biliyoruz. Yaptığımız bu boykotla hammadde fiyatlarının ortalama yüzde 15 düşmesi, zamlardan dolayı şartel kapatmış firmalarımıza da umut oldu. Bu disiplin ve özveriyle devam edeceğiz ve şalter indirmiş KOBİ’lerimizi tekrar üretime döndüreceğiz.

FİYATLAR ÇAKILACAK

Hazirandan itibaren yeni petrokimya tesisleri üretime başlayacak ve Çin’in polipropilen ithalatı yüzde 57 düşecek. Dünya talebinde yüzde 6’lık artış olacağı senaryosu altında, Çin’in yeni polipropilen üretim tesisinin devreye girmesiyle, bu ülkeye ihracat yapan Güney Kore, Singapur, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Tayland, Hindistan, Japonya, Vietnam ve Malezya’nın elinde ortalama yüzde 50 oranında arz fazlası polipropilen oluşacak. Böylece dünyada fiyatlar düşmeyecek, çakılacak.”

“Sanayici bu mücadeleyi verirken, PETKİM’in hammaddeyi sadece iç piyasaya yönlendirerek, ihracatı durdurması ve yurt içi piyasadaki arz sıkışıklığını azaltma yönünde katkı vermesini istiyoruz” diyen Eroğlu şunları söyledi: “Hazine Bakan Yardımcımızın huzurunda PETKİM yönetimiyle bir araya geldik. Polietilen üretimlerinin dörtte birini yüzde 25’ini ihraç ettiklerini, bunu da yurt içi satış fiyatlarının altında yaptıklarını ifade ettiler. Toplantı sonrasında da kamuoyuna ihracatı azaltacaklarını açıkladılar ama bu bizim için yeterli değil, şeffaf bir şekilde rakam paylaşmalarını istiyoruz.

KORUMA ÖNLEMLERİ

Plastik hammaddelerin ithalatında uygulanan referans fiyat, gözetim, antidamping gibi vergi ve koruma önlemlerinin sıfırlanmasını istedik ki bunun için de Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarımızla görüşmeler yaptık. Özellikle PETKİM’in, ‘Ortadoğu’dan uygun fiyatlı hammadde Türkiye’ye girmesin’ diye açtığı antidamping soruşturmasının, plastik sektörünün içinde bulunduğu şartlar göz önüne alınarak, kabul edilmemesini talep ediyoruz. Süreç boyunca düzenli görüşmeler yaptığımız Ticaret Bakan Yardımcımız, somut çözümler konusunda ilerlediklerini belirttiler ki bunu acilen bekliyoruz.”

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