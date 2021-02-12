1.4 milyon esnafın destek başvurusuna onay

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yüzbinlerce işletmenin merakla beklediği açıklamayı Şanlıurfa Valiliği’ni ziyareti sırasında açıkladı. AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Gülendar Açanal, Ahmet Akay, İbrahim Halil Yıldız ve Halil Özşavlı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in de bulunduğu heyetle Vali Abdullah Erin’i ziyaret eden Bakan Pekcan, tüm dünyayı etkisi altına alan salgından, iş insanları ve esnafın da oldukça etkilendiğini kaydetti.

Türkiye’nin hem sağlık alanında hem de ekonomik alanda diğer ülkelerden pozitif ayrıştığına işaret eden Bakan Pekcan geçen hafta, esnaf ve sanatkârın TESKOMB’a olan kredi borçlarının haziran sonuna kadar ertelendiğini anımsatarak, bu süreçte gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini dile getirdi. Esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik 3 ay süreyle 1000 lira gelir kaybı desteği, büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği ödemelerinin başladığını belirten Pekcan, “Gelir kaybı ve kira destekleri için şu ana kadar 1 milyon 400 binin üzerinde başvuru onaylandı” dedi.

ÇOĞU İŞLETMEYE 40 BİN TL

Bakan Pekcan, ciro kaybı desteğine ilişkin olarak da şunları ifade etti: “Geçtiğimiz haftalarda yine Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere özellikle pandemi döneminde en çok etkilenen kafe ve restoranlara yönelik, ciroları 3 milyon lira ve altı olan işletmelere yönelik 2020 yılında 2019’a nazaran yüzde 50 ve üzerinde ciro kaybı olan işletmelerin ciro kayıplarının yüzde 3’ü oranında kendilerine destek verilecek. Bu da minimum 2 bin lira maksimum 40 bin lira olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu yönde çalışmaları tamamlandı. Çoğu işletmenin 40 bin lira destek alacağını öngörüyoruz. İnşallah en kısa zamanda ödemeleri gerçekleştireceğiz.”

513 YENİ FİRMA TESPİT EDİLDİ

Bakan Ruhsar Pekcan, Şanlıurfa’ya son 2 senede 1.7 milyon lira ihracat desteği verdiklerini belirterek, Eximbank tarafından da Şanlıurfa’ya 5.7 milyon dolar ihracat desteği sağlandığını kaydetti. Bakanlığın ihracatı tabana yaymak için 81 ilde ihracata ilk adım programını başlattığını ve 78 ilde çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Pekcan, Şanlıurfa’da potansiyeli olduğu halde ihracat yapamayan firmaların bulunduğunu, bu kapsamda 513 firma tespit ettiklerini söyledi. Bakan Pekcan, “Bu firmalarımızın ihtiyaçlarını ve niçin ihracatçı olamadıklarının tespitlerini yapacağız ve taleplerine en uygun mentorle eşleştirerek 6 ay süreyle eğitimler vereceğiz. Eximbank’tan da bu firmalarımıza destekler vereceğiz ve bu firmalarımızı da ihracat ailemize dahil edeceğiz” diye konuştu.

TÜRKİYE AZ SAYIDAKİ ÜLKE ARASINDA

IMF verilerine göre dünya ekonomisinin yüzde 3.5 küçüldüğü bir dönemde Türkiye’nin üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüme gerçekleştirdiğine dikkati çeken Pekcan, Türkiye’nin 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatacak çok az sayıdaki ülkeler arasında gösterildiğini dile getirdi. Bakan Pekcan, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde sağlık altyapısındaki yatırımları sayesinde salgın sürecini temkinli ve başarılı bir şekilde geçirdiğini belirterek şöyle devam etti: “İnşallah aşıların da yaygınlaştırılmasıyla hem sağlık hem ekonomik alanda dünyadan ayrışarak yolumuza devam edeceğiz. PMI, kapasite kullanım oranı gibi göstergeler de önümüzdeki dönemde ekonomik iyileşmenin devam edeceğinin göstergeleri. Türkiye’nin ilk defa çeyrek dönem ihracatı 50 milyar doların üzerine çıkarak 2020 yılında 51,2 milyar dolar oldu. 2020’yi hedeflerin ötesinde 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapattık.”