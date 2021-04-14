1.3 milyar dolarlık dev sendikasyon

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, banka, geçen yıl sağladığı 1 yıl vadeli 1.1 milyar dolar büyüklüğündeki sendikasyon kredisini bu yıl yüzde 125 çevirme oranıyla bir kez daha başarılı şekilde yeniledi. Toplamda 1.33 milyar dolar büyüklüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin koordinatörlüğünü, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited Bank ve The Commercial Bank (P.S.Q.C.) gerçekleştirdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Genel Müdür Çakar, “Salgın koşulları nedeniyle olağanüstü finansal ve sosyal önlemlerin alındığı bu dönemde, 23 ülkeden, geçtiğimiz yıl işlemde yer almayan 12 yeni bankanın katılımı, toplamda ise 45 uluslararası bankanın iştirakiyle sağlanan kredi, Türk bankacılık sistemine ve Ziraat Bankası’na küresel piyasalarda duyulan güvenin bir göstergesidir” açıklamasında bulundu. Yeni kredi sayesinde Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme stratejik hedefiyle uyumlu olarak önemli bir kaynak sağlandığını anlatan Çakar, şu ifadeleri kullandı: “Muhabir bankaların işbirliklerine, zorlu koşullara rağmen herhangi bir gecikme olmaksızın sağladıkları katılımlarına ve artarak devam eden desteklerine teşekkür ediyoruz. Ziraat Bankası temin ettiği bu kaynakla reel sektörümüze, sürdürülebilir ekonomik büyüme için önem arz eden dış ticaret işlemleri aracılığı ile destek olmaya devam edecektir.”

SÖĞÜT ALTIN MADENİ PROJESİ’NDE İŞBİRLİĞİ

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş.’ye ait Söğüt Maden Sahasındaki altın kaynağının, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Ziraat Bankası ile GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş. arasında Söğüt Altın Madeni Projesi hazırlık dönemine ilişkin İş Birliği-Kredi Sözleşmesi imzalandı. Maden sahasında yapılan tetkikler sonucu 1 milyon 920 bin onsu rezerv olmak üzere toplamda 3.5 milyon ons altın kaynağı raporlanmış bulunuyor. 800 kişiye istihdam sağlanacak projede yıllık 6-7 ton arasında altın üretimi hedefleniyor.

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