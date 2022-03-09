1.2 milyon OGS sahibine ücretleri iade edilecek

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Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri Hürriyet’in “OGS için 13 ile 40 dolar karşılığı TL depozitosu ödemiş kullanıcılarının durumu ne olacak” sorusuna da cevap verdi. OGS sahiplerinin, cihazı aldıkları bankaya 31 Mart’tan önce başvurabileceğini söyleyen yetkililer, tüketicilerin HGS hesabı açtıracaklarını ya da ödedikleri güvence bedelinin ve bakiyelerinin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına iade edileceğini söyledi. OGS için depozito ödeyen kullanıcıların depozito bedelleri de banka tarafından isterlerse kendilerine iade edilecek.

OGS kullanıcıları aynı bankada HGS hesabı açtırırlarsa depozito bedelleri ile HGS etiket bedeli ve teminat bedeli üzerinden mahsuplaşma yapılacak. ‘OGS Kullanıcısı Vatandaşlarımızın HSG Etiketiği Ücretsiz Almak için Takip Etmesi Gereken Adımlar’ başlığıyla yayınlanan duyuruya göre OGS kullanıcıları öncelikle 31 Mart’tan önce cihazı aldıkları bankaya başvuracak. İptal edilen OGS’nin yerine HGS hesabı açtıracaklar. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücretleri, kapatılacak olan OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek. Bu tahsilattan sonra halen hesabında parası kalanların bakiyeleri kişinin banka hesabına/kredi kartına iade edilecek. İade işlemleri cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına/kredi kartlarına yapılacak. OGS cihazını HGS etiketiyle değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek kalmayacak. 31 Mart’a kadar kapatılmamış tüm OGS cihazları, bu tarihten sonra iptal edilecek.



5 BANKA ÜZERİNDEN

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OGS hesabı Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden açılabiliyordu. Yeni dönemde de OGS kullanıcıları, HGS işlemlerini bu 5 banka üzerinden yapabilecekler.