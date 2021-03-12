1.2 milyon kişi son kez kısa çalışmadan yararlanacak

İŞKUR, revize ettiği rakamlarıyla, ocak ayında 1 milyon 401 bin kişinin kısa çalışmada olduğunu, şubat ayında ise rakamın sadece 100 bin düşerek, 1 milyon 296 bine gerilediğini belirtti. Bu kişilerin ücretleri kısa çalışma uygulamasından ödeniyor. Mart sonunda bu uygulamanın bitirilmesi kararında bir değişiklik olmazsa, gelecek ay itibariyle söz konusu çalışanlar da normal çalışma sistemine geçecek veya bir buçuk ay süreyle ücretsiz izin söz konusu olabilecek.

2 MİLYAR LİRA

Şubat ayı itibariyle 1.3 milyon kişiye yapılan kısa çalışma ödemesi, 2 milyar 58 milyon 656 bin lira oldu. Bu yıl içinde kısa çalışma ödemelerine aktarılan tutar da, iki ay sonunda, 4.2 milyar TL’ye ulaştı. İŞKUR bülteninde ücretsiz izne çıkarıldığı için nakdi ücret desteği alan kişi sayısına da yer verildi. Buna göre, Nisan 2020-Şubat 2021 döneminde 2 milyon 506 bin 62 kişi nakdi ücret desteği aldı. Verilerden yapılan hesaplamaya göre ise halen 707 bin kişi ücretsiz izinde olduğu için nakdi ücret desteği alıyor.

FON GERİLEDİ

Ödemelere bağlı olarak, İşsizlik Sigortası Fonu varlıklarındaki gerileme ise sürdü. 2020 yılını 103 milyar TL’yle kapatan fon, 9 Mart 2021 itibariyle 93 milyar 975 milyon 166 bin liraya düştü. Fonun 2019 yılı sonu varlığı ise 131 milyar TL idi. Hafta başında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması 17 Mart’tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Uygulama, 17 Mayıs’a kadar sürecek. Bu tarihe kadar aylık bin 420 TL düzeyindeki nakdi ücret ödemeleri devam edecek. Kısa çalışma uygulaması ise, ay sonunda bitecek. İş dünyasından ise, kısa çalışmanın da uzatılması ve kısa çalışmayla, işten çıkarma yasağının aynı tarihlerde sona erdirilmesi talepleri geliyor.

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