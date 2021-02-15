1.2 milyar TL tazminat ödendi

Benli, deprem, sel, dolu felaketleri gibi doğal afetler ile koronavirüs salgının birlikte yaşandığı 2020’nin zor bir yıl olduğunu belirterek, yaşananların sigorta farkındalığının artmasına katkı sağladığını kaydetti.

“2020’de sigortalı olmanın önemli olduğunu, salgın gibi beklemediğimiz risklerin dünyayı büyük ölçüde etkileyebileceğini gördük” diyen Atilla Benli, salgının başında itibaren sigortalıların yanında olmak için pek çok adım attıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: “Teminat kapsamı dışında olmasına rağmen salgından kaynaklanan tedavi giderlerinin özel sağlık sigortası kapsamında karşılanması için harekete geçtik. Birliğimizin yayımladığı tavsiye kararlarıyla poliçelere ek süre sağladık, ödeme kolaylıkları getirdik. Depremler ve sel, dolu felaketlerinde hızlı hareket ederek hasar tespit çalışmalarını, ödemelerini başlattık. Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde 717 milyon TL, salgına ilişkin olarak ise 425 milyon TL’si hayat, 137 milyon TL’si sağlık olmak üzere toplam 1 milyar 279 milyon TL tazminat üstlendik. Tavsiye kararları ile prim tarafında sağlanan desteğin toplamı 400 milyon TL oldu. Nihayetinde, sektör olarak tüm bu felaketlerde vatandaşlarımıza 1 milyar 679 milyon TL destek sağladık.”

Atilla Benli, sigortalıların mağduriyetlerini gidermek için tazminat ödemelerini hızlı şekilde yaptıklarına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önceliğimiz sigortalıların memnuniyetini sağlamak, hayatlarını kolaylaştırmak olurken, vatandaşlarımızın sigortaya teveccühünün arttığını görmek bizleri sevindirdi.

Sonucunda sektörümüzün prim üretimi 2020’de, bir önceki yıla göre yüzde 19.3 artarak 82.6 milyar TL’ye yükseldi. Hayat dışı sigortacılığın üretimi yüzde 17.7 artışla 68.1 milyar TL, hayat sigortacılığının üretimi ise yüzde 27 artışla 14.4 milyar TL oldu. Özel emeklilik tarafında da, emeklilik yatırım fonlarının büyümesi hız kesmeden sürdü. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 31 Ocak 2021 tarihli verilerine göre BES ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısı 12.6 milyonu aşarken, devlet katkısı dahil fon büyüklüğü 170 milyar TL’ye ulaştı. Sigorta farkındalığının artması yatırımcıların ilgisini sektörümüz üzerine çekti. BIST Sigortacılık Endeksi 2020 yılında yüzde 72’lik bir performans ile BIST endeksleri arasında en iyi performansı gösteren endeksler arasında yer aldı.”