1.1 milyon uyuşmazlığı arabulucular çözdü

Adalet Bakanlığı’nca, hukuk uyuşmazlıklarının mahkemelere gidilmeden tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulduğu arabuluculuk uygulamasında, bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 1 milyon 709 bin 976 dosyadan 1 milyon 169 bin 949’unun anlaşma ile sonuçlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; uyuşmazlıkların kalıcı biçimde tarafların rızasıyla ve süratle çözüme kavuşmasında katkı sağlayan arabuluculuk 2013 yılında ihtiyari olarak başladı. Uygulama iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019 ve tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020’den itibaren zorunlu olarak uygulanıyor. Yıllık ortalamalara bakıldığında 450 iş mahkemesinin ve 65 ticaret mahkemesinin bir yılda baktığı dosya, arabulucular tarafından kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

İş uyuşmazlıklarında 2020 yılında müzakeresi tamamlanan 276 bin 597 dosyadan 145 bin 384´ü anlaşma ile sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 53 oldu. Bu dosyalar ortalama 20 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuştu. Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2018´den bugüne ise müzakeresi tamamlanan 1 milyon 14 bin 132 dosyadan 614 bin 981 dosyada başarı sağlandı. Üç yılın toplam başarı ortalaması ise yüzde 61 olarak gerçekleşti. İş mahkemelerinde bir dosyanın karara bağlanması ilk derecede ortalama 555 gün sürerken, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay’da geçen sürelerle birlikte bu süre ortalama 1000 günü buluyordu.

TİCARİ KONULARDA SÜREÇ HIZLANDI

Ticari arabuluculukta ise 2020 yılında müzakeresi tamamlanan 121 bin 359 dosyadan 61 bin 653 dosyanın çözüme kavuşması ile yüzde 51´lik başarı sağlandı. 1 Ocak 2019´dan bugüne ise 263 bin 542 dosyanın 141 bin 130´unda anlaşma sağlandı ve başarı oranı yüzde 54 oldu.

TÜKETİCİ KONUSUNDA % 60´A YAKIN BAŞARI

Tüketici uyuşmazlıklarında uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020´den bugüne

kadar 23 bin 72 dosya arabulucuya gitti ve bu dosyalardan 13 bin 639´u çözüme kavuştu. Başarı oranı ise yüzde 59 olarak kayda geçti.