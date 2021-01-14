1.1 milyon kişiden 347 milyon ürün

E-ticaret platformu Trendyol, bağımsız araştırma kuruluşu Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından gerçekleştirilen ‘Trendyol’un Türkiye Ekonomisine Etkileri’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Rapor ile ilgili açıklamalarda bulunan Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, “Trendyol milyonlarca müşterinin ihtiyaçlarını karşıladığı bir e-ticaret platformu olmanın ötesinde, işletmelerin ticaretlerini dijitalde sürdürdüğü büyük bir pazaryeri. Platformumuz sayesinde bizimle çalışan işletme ve satıcıların Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilere ulaşmasını sağlıyoruz. Üretimi, üreticiyi, esnaf ve KOBİ’yi destekliyor ve istihdama katkı sağlıyoruz. Ayrıca tüm ödemeleri dijital yöntemlerle alarak kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırıyoruz” dedi.

HEDEF 2.4 MİLYON

Pandemi döneminde, platformda satış yapan işletmelerin ve ihtiyaçlarını karşılayan müşterilerin artmasıyla Türkiye ekonomisine pozitif etkilerinin daha da arttığını kaydeden Murtlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “2020’de, büyük çoğunluğu KOBİ olan 98 bin işletmemiz ve 1.1 milyon bireysel satıcımız platformumuz üzerinden 347 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi. Platformumuzda yer alan 98 bin satıcının 97 bini mikro işletme ve KOBİ, 1.205’i ise büyük işletmeler. Satıcılarımız Trendyol’dan gelen siparişleri karşılamak için 360 bin kişiyi istihdam ediyor. Bununla birlikte platformumuzda gerçekleşen satışlar ürün imalatı, kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri ve dijital pazarlama gibi birçok sektörü harekete geçiriyor. Trendyol bu yolla 708 bin kişilik dolaylı istihdam sağlıyor. 98 bin satıcımız ve bu dolaylı istihdam ile birlikte Türkiye ekonomisine toplam 1.1 milyon kişilik ek istihdam katkısı yapıyoruz. PAL, istihdam etkimizin 2023’te 2.4 milyon kişiye ulaşmasını öngörüyor.”

CİROLARI YÜKSELDİ

Araştırma kapsamında yapılan satıcı anketlerinden çıkan sonuçları da paylaşan Mutlu, Trendyol ile çalışmaya başladıktan sonra satıcıların yüzde 90’ının cirosunu, yüzde 82’sinin istihdamını arttırdığını belirtti. Mutlu, şöyle devam etti “Anket sonucuna göre satıcılarımızın yüzde 87’si genel performansının olumlu etkilendiğini, yüzde 80’i tüketicisini ve pazarını daha iyi tanıdığını, yüzde 77’si müşteri deneyimini iyileştirecek aksiyonlar aldığını belirtiyor. Ayrıca Trendyol sayesinde COVID-19 etkisini de sınırlı hissettiğini belirten satıcı oranı da yüzde 77.”

17 BİN KADIN GİRİŞİMCİ

Kadınları ekonomide öne çıkarma sorumlulukları olduğuna inandıklarını belirten Demet Mutlu, şunları söyledi: “Trendyol ekibinin yüzde 42’si kadınlardan oluşurken satıcılarımızda bu oran yüzde 54. Bu rakamlar yüzde 31 olan Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Satıcılarımızda 600 bin kadın çalışıyor ve 194 bini Trendyol süreçleriyle ilgili işler yapıyor. Trendyol’da satıcıların yüzde 25’i kadınlardan oluşuyor, Türkiye’de ise kadın işverenlerin oranı sadece yüzde 10. Pandemi dönemiyle birlikte 17 bin kadın girişimci platformumuzda satışa başladı.”

‘YERLİ ÜRETİME ÖNEM VERİYORUZ’

Trendyol olarak yerli üretime çok önem verdiklerinin altını çizen Demet Mutlu, “Satıcılarımızın yüzde 98’i yerli şirketlerden oluşuyor. Platformumuz üzerinden satılan ürünlerin yüzde 72’si Türkiye’de üretiliyor. 14 bin satıcı bizimle çalışmaya başladıktan sonra yeni bir ürünü Türkiye’de üretti veya ürettirdi” dedi.

AKTİF MÜŞTERİ SAYISI 19.3 MİLYONA ULAŞTI

Trendyol’da moda, elektronik, ev ve mobilya, market, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride 30 milyondan fazla ürün çeşidi bulunduğunu vurgulayan Demet Mutlu, “Platformumuzda 2019 yılı içinde en az bir alışveriş yapan, yani aktif müşteri sayısı 9.2 milyon iken, 2020’de bu sayı 19.3 milyona ulaştı. 2020’nin son çeyreğinde günde ortalama 1.1 milyon paketi müşterilerimize ulaştırdık” ifadelerini kullandı.