1.1 milyar dolar bir ayda geldi

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Yılın 7 ayında Türkiye’ye gelen UDY miktarı ise 5 milyar 897 milyon dolar olarak kaydedildi. 7 ayda gerçekleşen UDY miktarı ile önceki yılın aynı dönemindeki 5 milyar 873 milyon dolarlık seviyeye çok yakın bir performans sergilendi.

Temmuzda gerçekleşen UDY girişinin 587 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde oldu. Temmuzdaki UDY’nin 306 milyon doları borçlanma araçları, 289 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Aynı ay içinde yatırım tasfiyelerinin 2 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, temmuz ayındaki UDY girişi 1 milyar 180 milyon dolar oldu.

2002-2023 dönemi toplamında yüzde 59’luk pay sahibi olan AB ülkeleri, 2024’ün yedinci ayında yüzde 70’lik pay aldı.