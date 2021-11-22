1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zengini oldu! 90 yaşında hayatını kaybetti

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Dünyanın en bilinen sandviç restoranı zinciri olan Subway'in kurucuları arasında olan ve hayatta kalan son isim Peter Buck, vefat etti.

90 yaşında Connecticut'taki Danbury Hastanesi'nde vefat eden Buck'tan geriye ilginç bir hikaye kaldı.

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1000 DOLARLA YOLA ÇIKMIŞTI

1965 yılında aile dostu Fred DeLuca'dan aldığı bin dolarla yola çıkıp Buck, dünya çapında bir sandviç restoranı zinciri oluşturmuştu. Buck'ın tam 44 bin mağazası bulunuyor.

Ölüm nedeni açıklanmayan Buck 34 yaşında girişimciliğe atmıştı. Buck borç alıp yola çıktığında ise 17 yaşındaydı.

İLK RESTORAN 1965'TE AÇILMIŞTI

İlk restoran 1965 yılında Connecticut, Bridgewater'da açıldı. İlk başta adı tek yatırımcısından dolayı Pete's Super Submarines'ti.

1974 yılında gelindiğinde sadece Connecticut bölgesinde 16 şubeye ulaşıldı. Ancak hedeflenen 32 restorana ulaşamayacaklarını anlayınca franchising vermeye başladı ve günümüzde dünya çapında 44 bin 600 restorana ulaştı. Forbes ve The Land Report'a göre Buck'ın servetinin değeri 1.7 milyar dolardı ve ABD'nin en büyük 7. toprak sahibiydi.