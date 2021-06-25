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Ekonomi
Haber Giriş: 25.06.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

05 hata kodu nedir ve neden olur?

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05 hata kodu nedir ve neden olur?

05 hata kodu, alışveriş ya da ödeme esnasında karşılaşılan durumlar arasında yer alıyor. Ödeme esnasında ret durumu ile karşılaşılan hata kodları arasında yer alan 05 hata kodu, kart kullanımı ile alakalı değerlendiriliyor. Peki, 05 hata kodu nedir ve neden olur? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

05 hata kodu veya 05 Red Onaylanmadı hatasının çözümü için kredi kartı limitinin artırılması gerekir. Bunun için, kullanılan kredi kartı hangi bankaya aitse o bankanın müşteri hizmetlerini arayarak limit artırımı talebinde bulunulabilir. Bu işlem genellikle en fazla 15-20 dakika sürmektedir.

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