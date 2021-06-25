05 hata kodu nedir ve neden olur?

05 hata kodu veya 05 Red Onaylanmadı hatasının çözümü için kredi kartı limitinin artırılması gerekir. Bunun için, kullanılan kredi kartı hangi bankaya aitse o bankanın müşteri hizmetlerini arayarak limit artırımı talebinde bulunulabilir. Bu işlem genellikle en fazla 15-20 dakika sürmektedir.

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