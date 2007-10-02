Ekim'de neler olacak?

01

KOÃ‡

BugÃ¼n Ã¶nemli fikirlerinizi birilerine anlatmak ve destek aramak gibi planlarÄ±nÄ±zdan vazgeÃ§melisiniz. Birlikte olduÄŸunuz kimsenin bazÄ± hoÅŸa gitmeyen davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± olgunlukla karÅŸÄ±lamalÄ±sÄ±nÄ±z. Kendinizi akÄ±ntÄ±ya bÄ±rakÄ±rsanÄ±z herÅŸeyi berbat edebilirsiniz. Sokakta fazlaca bulunmanÄ±z sizi Ã§eÅŸitli aksiliklerle uÄŸraÅŸmak zorunda bÄ±rakabilir. Ã‡evrenizdeki insanlara fazla iyimser ve samimi davranmaktan vazgeÃ§melisiniz.

BOÄžA

DavranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z daha ihtiyatlÄ± olmalÄ± ve sÄ±rlarÄ±nÄ±zÄ± saklamalÄ±sÄ±nÄ±z. Evinizle ilgili uzun sÃ¼redir elinizin deÄŸmediÄŸi iÅŸleri halletme fÄ±rsatÄ± bulacaksÄ±nÄ±z. Bu gÃ¼n yeni tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kimselerden gelen her ÅŸeyi ÅŸÃ¼pheyle karÅŸÄ±layabilirsiniz. Ã–nemli bir fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendiremeyebilirsiniz. Bir fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendirebilirseniz dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zden de iyi duruma girmeniz mÃ¼mkÃ¼n olur. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kimsenin fazla Ã¼zerine dÃ¼ÅŸmeniz sizin hakkÄ±nÄ±zda olumsuz dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesine sebep oluyor.

Ä°KÄ°ZLER

Sevgiliniz ya da eÅŸinizle, bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z yÃ¼zÃ¼nden bozuÅŸabilir veya kavga edebilirsiniz. Duygusal iliÅŸkilerinizde pek ÅŸanslÄ± olduÄŸunuz sÃ¶ylenemez. Yeni iliÅŸkilere girmekten kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. BazÄ± ÅŸeylerin son anda kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± olasÄ±dÄ±r. Ã–fkenizi yakÄ±nlarÄ±nÄ±za yansÄ±tmayÄ±n. FÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirdiÄŸiniz takdirde sadece kendinize deÄŸil Ã§evrenize de oldukÃ§a faydalÄ± olabilirsiniz.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n uzun uzun konuÅŸmanÄ±z fakat bir sonuca varamamanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Sizin dikkat etmeniz gereken ÅŸey Ã§evre karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±na aldanÄ±p yanlÄ±ÅŸ karar vermemektir. Mal, para ya da alÄ±ÅŸveriÅŸle ilgili bir konuda sinir bozucu geliÅŸmeler olabilir. Siz bir kadÄ±nsanÄ±z ve bekarsanÄ±z bugÃ¼nlerde evlilik konusu gÃ¼ndeme gelebilir.Â BugÃ¼n deneme sayÄ±labilecek ÅŸeylerden kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z.

ASLAN

Gerek aile ve gerekse sosyal iliÅŸkileriniz aÃ§Ä±sÄ±dan olumlu bir gÃ¼n geÃ§irmeniz mÃ¼mkÃ¼n olabilecektir. KonuÅŸma yeteneÄŸinizin artÄ±ÅŸÄ±yla istediÄŸiniz kimseleri rahatlÄ±kla etkileyebileceksiniz. ZamanÄ±nÄ±zÄ± boÅŸa harcamayÄ±n ve genel bir memnuniyetsizliÄŸiniz olabilir. Evinizde ufak bir anlaÅŸmazlÄ±k olabilir. Bunlardan etkilenip, kendi huzurunuzu kaÃ§Ä±rmayÄ±n.

BAÅžAK

OlaylarÄ±n akÄ±ÅŸÄ± mahÃ§up duruma dÃ¼ÅŸmenize sebep olabilir. Ã‡evrenizdeki kimseler iÃ§inde en saÄŸlÄ±klÄ± olarak siz karar verebilirsiniz. Ä°stemeden sarfettiÄŸiniz sÃ¶zler nedeniyle Ã§evrenizdeki insanlarÄ±n tepkilerini Ã¼zerinize Ã§ekebilirsiniz. Ä°ÅŸ ve sosyal Ã§evrenizde sizi mutlu edecek deÄŸiÅŸiklikler olabilir fakat maddi konularda beklediÄŸinizi bulamayabilirsiniz. Åžimdilik gÃ¶zden uzak olan pÃ¼rÃ¼zler sonradan baÅŸÄ±nÄ±za dert olabilir.

TERAZÄ°

BaÅŸka kimseleri yavaÅŸlatÄ±yorsunuz. Ne yaparsanÄ±z yapÄ±n temponuzu biraz yÃ¼kseltmek zorundasÄ±nÄ±z. YapmanÄ±z gereken iÅŸleri ihmal etmemeye Ã¶zen gÃ¶stermelisiniz. Bir dostunuzla karÅŸÄ±labilir veya bu kiÅŸiden bir haber alabilisiniz.Â Enerji seviyeniz oldukÃ§a dÃ¼ÅŸÃ¼k olabilir ve bu nedenle kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. DostlarÄ±nÄ±z arasÄ±nda bulunan bir kadÄ±na Ã¶zellikle dikkat etmeniz gerekiyor. KonuÅŸmak ve anlaÅŸabilmek baÅŸta size zor gelebilir fakat istediÄŸiniz ÅŸartlarÄ± elde edebileceksiniz. Ä°liÅŸkilerinizin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan daha kararlÄ± tutumlara girmenizde fayda var.

AKREP

Memnuniyetsiz olmanÄ±z ve herÅŸeyin sizi rahatsÄ±z etmesi olasÄ±dÄ±r. Duygusal iliÅŸkileriniz aslÄ±nda iyi fakat sizin boÅŸ vermeniz yÃ¼zÃ¼nden hareketsiz olabilir. BugÃ¼n sizin hakkÄ±nÄ±zda olumsuz kararlar verebilirler. BazÄ± ÅŸeyleri kendi kendinize bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorsunuz. Genel iliÅŸkileriniz ve Ã¶zel hayatÄ±nÄ±z hareketlenecektir. BugÃ¼n maddi konularda bazÄ± dÃ¼zeltmeler yapmanÄ±z gerekebilir.

YAY

Eski bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zla ilgili Ã¼zÃ¼ntÃ¼leriniz olabilir.Â DiÄŸer kimseler konuyu hafife alÄ±rlarsa sizin Ã§Ä±rpÄ±nmanÄ±z hiÃ§ birÅŸeyi halletmez. EÄŸer yalnÄ±z bir insansanÄ±z bugÃ¼n yeni arkadaÅŸlÄ±klar hakkÄ±nda Ã¼mit verici geliÅŸmeler olabilir fakat onlara gÃ¼venmemeniz gerekiyor. BugÃ¼n baÅŸlatabileceÄŸiniz iliÅŸkilerin sonu iyi gelmez. KararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve tembelliÄŸi bir yana bÄ±rakmalÄ± ve derhal gerekeni hatta gerekmeyeni bile yapmalÄ±sÄ±nÄ±z.

OÄžLAK

Kendinize Ã§eÅŸitli bahaneler buluyorsunuz fakat asÄ±l neden cesaretsizliÄŸiniz. Derhal harekete geÃ§mediÄŸiniz takdirde o sizden Ã¼mit kesecek. EÄŸer yalnÄ±z bir insansanÄ±z yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sona erebilir. KararsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± Ã§abuk yenmeniz gerekir. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizin fazla kendinize merkezlenmiÅŸ olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bundan sÄ±yrÄ±lmalÄ±sÄ±nÄ±z.

KOVA

BugÃ¼n cesaretsizsiniz. Bir Ã§ok ÅŸeyi yapmak iÃ§in iÃ§inizde istek bulunabilir fakat iÅŸ tatbikata geÃ§meye gelince kendi kendinize uyduracaÄŸÄ±nÄ±z sudan bahanelerle erteleyip durabilirsiniz. Psikolojik ve fiziksel olarak gÃ¼Ã§sÃ¼z olduÄŸunuz bir gÃ¼ndesiniz. PlanladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z uzun bir yolculuk varsa ve onu gerÃ§ekleÅŸtirme teÅŸebbÃ¼sleri iÃ§indeyseniz zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸinizi bilmelisiniz.

BALIK

BugÃ¼n hayatÄ±nÄ±zda bir Ã§ok olumlu deÄŸiÅŸiklikler meydana gelebilir.Â Beklenmedik ÅŸeyler yapmaya meyillisiniz. Uzun yolculuklara Ã§Ä±kabilirsiniz. Hayat ÅŸartlarÄ±nÄ±zda dÃ¼zelme olabilir. EÄŸer daha Ã¶nceden bazÄ± saÄŸlÄ±k ufak sorunlarÄ±nÄ±z varsa bugÃ¼nden itibaren bunlardan kurtulacaksÄ±nÄ±z. Hedeflerinizi elde etmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir itilim duymanÄ±z ve amacÄ±nÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in her yolu geÃ§erli saymanÄ±z olasÄ±dÄ±r.

02

KOÃ‡

Bu gÃ¼n zihniniz son derece iÅŸlek. Herhangi bir durumu hemen kavrayabilirsiniz. Mali spekÃ¼lasyonlarda ve ÅŸans oyunlarÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz. Ã‡evrenizde aniden itibarÄ±nÄ±z artabilir.Â Cana yakÄ±n ve sempatiksiniz. AÅŸk hayatÄ±nÄ±zla ilgili bir ya da birkaÃ§ mutluluk yaÅŸayabilirsiniz. Sanat ve eÄŸlenceye yÃ¶nelik hoÅŸ bir gÃ¼n yaÅŸamaktasÄ±nÄ±z.

BOÄžA

Dini veya ideolojik konularla ilgili olarak anlaÅŸmazlÄ±klar iÃ§inde olmanÄ±z ve hatta kavga etmeniz olasÄ±dÄ±r. KonuÅŸmalarÄ±nÄ±zda Ã¶zellikle alaycÄ± tavÄ±rlara girmemeye Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. BÃ¶yle bir durum karÅŸÄ±nÄ±zdaki insanlarÄ± da kÄ±zdÄ±rarak konularÄ± Ã§Ä±kmaza sokabilir. BazÄ± tatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±z var fakat bugÃ¼n daha yumuÅŸak etkiler altÄ±ndasÄ±nÄ±z ve dÃ¼nkÃ¼ olumsuz yorumlar geÃ§erli olmakla birlikte bugÃ¼nkÃ¼ iyi etkiler onlarÄ± yumuÅŸatmaktadÄ±r. Eski hatalarÄ±nÄ±zdan kaynaklanan bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayabilirsiniz.

Ä°KÄ°ZLER

BugÃ¼n yanlÄ±ÅŸ ÅŸeyler yapmaktan dolayÄ± kural veya kanunlarla baÅŸÄ±nÄ±z derde girebilir. Bununla beraber yeni fikir ve planlara da aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. HerÅŸeyi son derece kolaylaÅŸtÄ±racak fikirler Ã¼retmeniz mÃ¼mkÃ¼n. Siz hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, kadÄ±nlarla olan dostluk iliÅŸkileriniz verimlidir. Yeni arkadaÅŸlÄ±klar kurmaya meyillisiniz. BazÄ± yalanlar yÃ¼zÃ¼nden Ã¼zÃ¼lmeniz olasÄ±dÄ±r.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n sizin iÃ§in dÃ¼nden daha rahat fakat gene de yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸleri iki defa gÃ¶zden geÃ§irmeyi unutmayÄ±n. Bu dÃ¶nemde iÅŸveren ya da baba gibi otorite figÃ¼rleri ile anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ±z olabilir.Â Ev ve iÅŸ Ã§evrenizde size rahatsÄ±zlÄ±k veren olaylar yatÄ±ÅŸÄ±yorlar hatta biraz avantajlÄ± duruma da girebilirsiniz. Acelecilik yanÄ±nÄ±z biraz daha dengelenmiÅŸ durumda olduÄŸu iÃ§in bugÃ¼nkÃ¼ iÅŸlerinizde daha verimli olabilir hatta daha Ã§abuk sonuÃ§ alabilirsiniz.

ASLAN

Yeni arkadaÅŸlÄ±klar kurmaya meyillisiniz ve yeni bir aÅŸk iliÅŸkisi de geliÅŸtirebilirsiniz. Bir Ã§ok farklÄ± ÅŸeyi planlamaya ve organize etmeye uygunsunuz. Her tÃ¼r iyimserliÄŸinizin mÃ¼kafatÄ±nÄ± gÃ¶rmeniz olasÄ±dÄ±r. Hayata Ã§ok olumlu gÃ¶zlerle bakacaÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in Ã§evrenizdeki sizinle ilgili olmayan anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± bile dÃ¼zeltebilecek yapÄ±da olacaksÄ±nÄ±z. BugÃ¼n daha olumlu etkiler altÄ±ndasÄ±nÄ±z. Para konularÄ±nda daha ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z.

BAÅžAK

BugÃ¼n hayatÄ±nÄ±zÄ±n her aÃ§Ä±sÄ±nda geliÅŸim gÃ¶sterebileceÄŸiniz Ã§ok pozitif bir gÃ¼ndesiniz. MÃ¼zik, araba veya bilgisayarla ilgili olan ve size bÃ¼yÃ¼k zevk veren bazÄ± iÅŸler yapabilir veya bazÄ± ÅŸeyler satÄ±n alabilirsiniz. Eski dostlarÄ±nÄ±z sizi arayÄ±p sohbetleriyle canlandÄ±rabilirler. Duygusal iliÅŸkilerinizde de mutlu bir gÃ¼n yaÅŸayabilirsiniz. Bu zamanda kÃ¼Ã§Ã¼k gayretlerle bÃ¼yÃ¼k ÅŸeyler kazanabilirsiniz.Â

TERAZÄ°

Bu gÃ¼n uzun veya kÄ±sa yolculuklara Ã§Ä±kma istekleriniz olabilir. Hayatta daha iyi ÅŸeyler elde edebilmek ve daha iyi olabilmek iÃ§in iÃ§inizde dayanÄ±lmaz itilimler olabilir. Yolunuza altÄ±n bir fÄ±rsat Ã§Ä±kabilir. Dikkatli olun ve onu yanlÄ±ÅŸ kullanmayÄ±n. BugÃ¼n heyecanlÄ± fakat kÃ¶tÃ¼ olmayan etkiler altÄ±ndasÄ±nÄ±z. Beklenmedik ÅŸeyler yapmaya meyillisiniz.

AKREP

GÃ¼n boyunca yeni fikirleriniz ve ilgileriniz olabilir.Â BunlarÄ±n Ã¼zerinizdeki etkisi pozitiftir. Sezgileriniz ve hemen hemen her konudaki eleÅŸtirileriniz aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ olabilir. Zihinsel aktiviteniz aÃ§Ä±sÄ±ndan en verimli gÃ¼nlerinizden birindesiniz. Zihniniz orijinal ve hÄ±zlÄ±dÄ±r. Yeni ve gÃ¼zel eÅŸyalar alabilirsiniz.Â BazÄ± gÃ¼zel sÃ¼rprizlerle karÅŸÄ±lÅŸamanÄ±z gerekiyor. SevdiÄŸiniz kimselerle beraber iyi vakit geÃ§irebileceÄŸiniz dinlenme gÃ¼nÃ¼ yaÅŸayabilirsiniz.

YAY

Para sorunlarÄ±nÄ±z olabilir. Yeni iÅŸleri veya yeni projeleri baÅŸlatabilmek iÃ§in iyi bir gÃ¼nde deÄŸilsiniz. Silahlar, makinalar, delici ve kesici aletlerle oynarken dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. BugÃ¼n daha az pratik ve daha az realistsiniz. Bu sÄ±ralar tam olarak, akÄ±llÄ±ca tavsiyelere kulak vermeniz gereken dÃ¶nemdir. BugÃ¼n Ã¼zerinizde olan etkileri Ã¶nceden tam olarak belirleyebilmek kolay deÄŸil fakat bÃ¼tÃ¼n olarak yukardaki Ã¶rneklere deÄŸiÅŸikliklere aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z.

OÄžLAK

BugÃ¼n bozuk giden bir aÅŸk olayÄ±nÄ± sonuÃ§landÄ±rmanÄ±z ve bu konuda istediÄŸinizi elde etmeniz de olasÄ±dÄ±r. GÃ¼neÅŸ'in yeni konumu size bÃ¼yÃ¼k bir fiziksel direnÃ§ ve enerjik yapÄ± kazandÄ±rabilir. Ã–nemli konumlardaki insanlardan destek gÃ¶rmeye baÅŸlayabilir ve istediklerinizi kanul ettirebilirsiniz. Bu dÃ¶nemde para sahibi olmanÄ±z, ekstradan kazanÃ§lar elde etmeniz de olasÄ±dÄ±r.

KOVA

DÄ±ÅŸarda yiyebileceÄŸiniz ÅŸeylerden dolayÄ± Ã§ok zor durumlarda kalabilirsiniz.Â Duygusal iliÅŸkileriniz ÅŸanssÄ±z olaylara aÃ§Ä±k. Birdenbire herÅŸey tersine dÃ¶nebilir olaylar kÃ¶tÃ¼ye gidebilir. Buna raÄŸmen mÃ¼cadeleden de Ã§ekilmemeniz gerekiyor. Elde ettÄŸiniz ÅŸeyleri yeterli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ve durakladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde kaybedersiniz. Bu yÃ¼zden bir orta yol bulmalÄ± ve Ä±srarcÄ± ve bÄ±ktÄ±rÄ±cÄ± tutumlara girmeden Ä±srar etmeyi baÅŸarmalÄ±sÄ±nÄ±z.

BALIK

BugÃ¼n fiziksel yorgunluklardan ve aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼Ã§ isteyen iÅŸlerden kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. Yeterince dinlenememiÅŸ olmak sizi zorlayabilir. BoÅŸuna zaman kaybetmeniz olasÄ±dÄ±r. Size sÃ¶ylenen ÅŸeylerin etkisi altÄ±nda kalmaya fazla uygunsunuz. Uzun sÃ¼redir baklediÄŸiniz haberler bugÃ¼n de size ulaÅŸmayabilir. SÃ¶z vermekten kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–ÄŸreneceÄŸiniz bazÄ± ÅŸeyler size gÃ¼Ã§ verebilirler. BazÄ± konularla kendinizi zorlayarak ilgilenme durumunda olabilirsiniz.

03

KOÃ‡

BugÃ¼nÂ iÅŸlerin yÃ¼rÃ¼mediÄŸi bir gÃ¼ndesiniz. Herhangi bir ÅŸeyde kendinizi Ã§ok fazla ÅŸartlamadan Ã¶nce diÄŸer kimselerin ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini anlamaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Tembellik eÄŸilimlerinizle mÃ¼cadele etmelisiniz. Ãœzerinizde bir halsizlik var. Kendinizi bitkin hissediyorsunuz. Sosyal iliÅŸkilerden uzak olmanÄ±z gerekiyor.

BOÄžA

Sizin iÃ§in Ã¶nemli sayÄ±labilecek ve tavsiyelerine deÄŸer verdiÄŸiniz kiÅŸilerin sÃ¶zlerini muhakkak dinlemelisiniz. Aksi vaya Ä±srarcÄ± bir tutum iÃ§ine girmeniz zararlÄ± Ã§Ä±kmanÄ±za veya Ã¼zÃ¼lmenize, hatta iÃ§inde bulunduÄŸunuz dÃ¼zenin bozulmasÄ±na neden olabilir. Elinize beklenmedik paralar geÃ§ebilir ya da alacaklarÄ±nÄ±zÄ± alabilirsiniz. Parasal aÃ§Ä±dan kendinize yeni imkanlar yaratabileceÄŸiniz fÄ±rsatlar yakalayabilirsiniz.

Ä°KÄ°ZLER

BugÃ¼n harcamalarÄ±nÄ±za dikkat etmelisiniz. Parasal aÃ§Ä±dan ÅŸanslÄ± bir dÃ¶nemde olmanÄ±za raÄŸmen harcamalarÄ±nÄ±z sizi ufak tefek sÄ±kÄ±ntÄ±lara sokabilir. YakÄ±n akrabalarÄ±nÄ±zdan yardÄ±m gÃ¶rebilirsiniz fakat onlarÄ±n bazÄ± problemleri nedeniyle biraz baÅŸÄ±nÄ±z aÄŸrÄ±yabilir. EÄŸer olaylarÄ±n daha da bÃ¼yÃ¼mesini istemiyorsanÄ±z Ã§ekimser kalÄ±p konularÄ±n fazla iÃ§ine girmemelisiniz.

YENGEÃ‡

DÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z bir iÅŸ veya aÅŸk iliÅŸkisi birdenbire bozulabilir. Bunun iÃ§in kafanÄ±zÄ± yormayÄ±n zaten bir hayÄ±r gelmezdi. Bunun yerine Ã§ok daha baÅŸka bir fÄ±rsat Ã§Ä±kacak. EndiÅŸelendiÄŸiniz ve hatta Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z bir konunun aslÄ±nda iyi durumda olduÄŸunuzu Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Bu durumdan dolayÄ± sevinecek ve herÅŸeye yeni bir motivasyonla yaklaÅŸacaksÄ±nÄ±z.

ASLAN

Sakin ve huzurlu bir gÃ¼n geÃ§ireceksiniz. Ancak gÃ¼nÃ¼n sonlarÄ±na doÄŸru bir yere gitmek zorunda kalabilirsiniz. Ã‡abuk davranabilirseniz durumu kurtarabilirsiniz. ÅžanslÄ±Â bir gÃ¼ndesiniz. Åžans oyunlarÄ±nda ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± denemek iÃ§in gÃ¼zel bir fÄ±rsat. Bunun yanÄ±nda yaratÄ±cÄ± olmaya yeni birtakÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼nceler Ã¼retmeye uygun bir yapÄ±dasÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸlerinizi baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼tecek ÅŸansa ve enerjiye sahipsiniz..

BAÅžAK

BugÃ¼n ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde hoÅŸunuza gitmeyecek olan geliÅŸmeler olabilir.Â Para ve iÅŸ konularÄ±na gelince maddi olarakÂ bir ÅŸansÄ± kullanabilirsiniz. Maddi olarakÂ bir Ã¶neriyi deÄŸerlendirebilirsiniz. AyrÄ±ca Ã§ok arzu ettiÄŸiniz bir ÅŸeyi satÄ±n alabilirsiniz. BugÃ¼n herÅŸeyi temizleyip yeni Ã§Ä±kan ÅŸeylere hazÄ±r olmanÄ±z lazÄ±m. Ã‡ekingenlik ya da gÃ¼vensizlik kayÄ±plara sebep olabilir.

TERAZÄ°

BugÃ¼n ilgilendiÄŸiizÂ konularda iyiÂ sonuÃ§lar alabilir ve baÅŸkalarÄ±ndan yardÄ±m gÃ¶rebilirsiniz. Duygusal konularda, evli ya da sÃ¼regelen bir beraberliÄŸi olan bir Teraziyseniz bugÃ¼nÂ yapmak istedikleriniz ile sizden beklenenler arasÄ±nda kalabilirsiniz. SÃ¶zlerinize dikkat etmezseniz ufak bir Ã§atÄ±ÅŸma olabilir. Sorumluluk altÄ±na girmeniz gerekebilir.

AKREP

Maddi olarak istediÄŸiniz bir ÅŸeye Ã§ok yaklaÅŸabilirsiniz. Ã‡alÄ±ÅŸan bir insansanÄ±z uzun vadeli planlar yapabilir ve bazÄ± sevindirici olanaklar elde edebilirsiniz. Hatta maddi olarak iyi bir yatÄ±rÄ±mÄ±n hesaplarÄ±na girebilirsiniz. Ancak Ã¶zellikle yakÄ±n dostlar ya da akrabalarla giriÅŸilen iÅŸlerde beklemediÄŸiniz bir engelle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Ancak Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in uygun bir Ã¶neriyiÂ muhtemelen ev halkÄ±ndan bulabileceksiniz.

YAY

BugÃ¼n bir arkadaÅŸÄ±nÄ±z siziÂ kÃ¶tÃ¼ ÅŸekilde kÄ±rabilir ve siz de ve onunla ilgiliÂ niyeti bozabilirsiniz.Â Aksiliklerin bÃ¼yÃ¼mesiÂ ve bÃ¼yÃ¼k zararlarla karÅŸÄ±laÅŸma riskiÂ siziÂ benmerkezci yapabilir dikkat edin. Maddi bir ÅŸeyin iyi hesabÄ±nÄ± yapmanÄ±zÂ ve gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadar karlÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir gÃ¼n olabilir.

OÄžLAK

BugÃ¼nÂ hayatÄ±n hemen her alanÄ±nda nedenli nedensizÂ tedirginlik hissedebilirsiniz. HerÅŸeyi tekrar tekrar deÄŸerlendirebilir ve istemediÄŸiniz durumlarla karÅŸÄ±laÅŸmamak iÃ§in bir Ã§ok ÅŸeye kendinizi kapatabilirsiniz.Â Maddi olarakÂ deÄŸiÅŸik bir Ã¶neriye kuÅŸkuyla yaklaÅŸmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. YakÄ±n Ã§evreden biriyle yapacaÄŸÄ±nÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmede en iyi sonucu elde edebilirsiniz. Gergin hallerinizi eÅŸinize yansÄ±tmayÄ±n.

KOVA

Ã–zellikle sizi aramasÄ± olasÄ± olan kimseler tarafÄ±ndan bazÄ± teklifler alabilirsiniz. Herhangi bir tatsÄ±zlÄ±k olmasa bile memnun olmayÄ±p planlar yapmaya baÅŸlamanÄ±z olasÄ±dÄ±r. BirÂ arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n eÅŸinizin ya da sevgilinizin hoÅŸ olmayan bir durumdan sÄ±yrÄ±lmasÄ± olasÄ±dÄ±r. Ailevi sorunlar kendiliÄŸinden dÃ¼zelecektir. Bir sÃ¼redir gÃ¶rmediÄŸiniz bir dostunuz sizi arayÄ±p Ã§ok Ã¶nemli bilgiler verebilir. Ona zaman ayÄ±rmalÄ±sÄ±nÄ±z. BugÃ¼n iÃ§gÃ¼dÃ¼lerinizin arzuladÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde davranabilirsiniz ama ilerde piÅŸman olacaÄŸÄ±nÄ±z Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yapmaktan kaÃ§Ä±nÄ±n.

BALIK

Maddi olarak yapmanÄ±z gereken bir harcamaya gerek kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmeniz ve bir maddi yÃ¼kten kurtulmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. GÃ¼n ortalarÄ±nda istediÄŸinizden farklÄ± bir konuda gÃ¶rev alabilirÂ ya da baÅŸka bir iÅŸyerindenÂ olumlu sonuÃ§ alabilirsiniz. EÄŸer siz bir yÃ¶neticiysenizÂ daha Ã¶nce yapÄ±lmÄ±ÅŸ birÂ hatayÄ± veya Ã¶nemli bir pÃ¼rÃ¼zÃ¼ halletmek konusunda baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z.

04 EKÄ°M

KOÃ‡

Yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar yapmak ve temiz bir sayfa aÃ§mak istiyorsunuz. Ama olaylar sizde tedirginlik yaratÄ±yor olabilir.Â Maddi olarakÂ Ã§ok iyi bir haber alabilir ya da kayda deÄŸer bir baÅŸarÄ± saÄŸlayabilirsiniz ama kararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve karÅŸÄ± tarafa gÃ¼vensiz tutumlarÄ±nÄ±zÂ anlaÅŸmazlÄ±klara yol aÃ§abilir. Ã–nceden planlanmÄ±ÅŸ bir programÄ±n gerÃ§ekleÅŸmemesi gibi bir durum olabilir.

BOÄžA

Fazla hareketli bir gÃ¼n. Yeni ve reddetmesi gÃ¼Ã§ teklifler alabilirsiniz. KarÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kan fÄ±rsatlarÄ± muhakkak deÄŸerlendirin. Genel bir isteksizliÄŸiniz olabilir. Bunu yenip, alacaÄŸÄ±nÄ±z teklifleri deÄŸerlendirmelisiniz. Bu gece fazla gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ ve hareketli eÄŸlenceler sizi dinlendirmekten Ã§ok, daha fazla yorabilir. KÃ¶rlemesine yapacaÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerle kimseyi memnun etmeniz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. HerÅŸeyi iyice anlamadan ne olursa olsun harekete geÃ§memelisiniz.

Ä°KÄ°ZLER

Ã–zellikle bugÃ¼n baÅŸkalarÄ±nÄ±n iÅŸleri ile ilgilenmemelisiniz. Bu dÃ¶nemde aÅŸk hayatÄ±nÄ±z biraz duraÄŸan olacaktÄ±r. Ã–nemli bir iÅŸi halletmek iÃ§in uzak bir yere gitmeniz olasÄ±dÄ±r. Zor ya da sÄ±kÄ±cÄ± bir yolculuk yapmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Ã–zellikle araba kullanÄ±yorsanÄ±z dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Birilerinin ihmali veya aptallÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã¶nem verdiÄŸiniz bir konu yÄ±kÄ±labilir. EÄŸer erkekseniz bugÃ¼n bir kadÄ±n yÃ¼zÃ¼nden Ã¼zÃ¼lebilirsiniz.Â

YENGEÃ‡

Aile iÃ§i gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ve aile bÃ¼yÃ¼kleri ile bir arada olma imkanlarÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Elde etmek istediÄŸiniz bir ÅŸeyi bir kadÄ±n, sizden Ã¶nce davranarak veya sizi engelleyerek bozabilir. SevdiÄŸiniz kiÅŸi sizi arayabilir. Birlikte bir ÅŸeyler yapmayÄ± teklif edebilir. Beraber hoÅŸ anlar yaÅŸayabilirsiniz. Siz bir erkekseniz uzak bir yerde bir kadÄ±nla buluÅŸmanÄ±z ya da rastlaÅŸmanÄ±z olasÄ±dÄ±r.

ASLAN

Yapmak istediÄŸiniz iÅŸlerin tamamlanmasÄ±nda bir Ã§ok engelle karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Beklenmedik ÅŸanssÄ±zlÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden baÅŸarÄ±sÄ±z olabilirsiniz. BugÃ¼n bazÄ± ÅŸeyler Ã¶ÄŸrenmeniz ve ciddi dÃ¼ÅŸÃ¼nceler iÃ§inde olmanÄ±z da olasÄ±dÄ±r. SÄ±kÄ±cÄ± ve uÄŸraÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ÅŸeylere fazla kafa patlatmaktan vaz geÃ§melisiniz. Ne kadar becerikli ve politik davranÄ±rsanÄ±z davranÄ±n kÃ¶tÃ¼ bir olayÄ± Ã¶nleyemeyebilirsiniz.

BAÅžAK

BugÃ¼n karÅŸÄ±nÄ±zdaki insanlardan anlayÄ±ÅŸ beklememelisiniz. GÃ¼nÃ¼n yorgunluÄŸu yÃ¼zÃ¼nden bazÄ± ÅŸeyleri ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Bir konu Ã¼zerinde Ã§ok ciddi olarak dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kten sonra onun iÅŸe yaramaz olduÄŸuna karar verip vazgeÃ§ebilirsiniz. Duygusal aÃ§Ä±dan artan hassasiyetiniz nedeniyle Ã§evrenizdeki olaylardan Ã§ok Ã§abuk etkilenebilirsiniz. Kendi planlarÄ±nÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in yapacaÄŸÄ±nÄ±z teÅŸebbÃ¼sler sonuÃ§suz kalabilir.

TERAZÄ°

Birlikte olduÄŸunuz ya da olmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z kimseden bazÄ± ÅŸÃ¼pheleriniz olabilir. BunlarÄ± onunla aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k konuÅŸmanÄ±zda fayda vardÄ±r. Bir yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmadan dolayÄ± duygusal iliÅŸki iÃ§inde olduÄŸunuz kiÅŸi ya da eÅŸiniz tarafÄ±ndan kÄ±rÄ±labilirsiniz. AslÄ±nda ne kastettiÄŸinizi izah etmek iÃ§in vakit bile bulamayabilirsiniz. Sizi uÄŸraÅŸtÄ±ran ve gizliden gizliye korkutan konularÄ± birisinden yardÄ±m gÃ¶rerek halledebileceksiniz.

AKREP

Kendinize gÃ¼venin ve bugÃ¼n yeni Ã§Ä±kan her iÅŸi Ã¼stlenin. Siz bir kadÄ±nsanÄ±z, yeni geliÅŸmeleri deÄŸerlendirmeli ve ciddi Ã§alÄ±ÅŸmalara hazÄ±rlanmalÄ±sÄ±nÄ±z. Daha Ä±lÄ±mlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde kaybetmeniz olasÄ± olan bir kavgaya girersiniz. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, bugÃ¼n imzalayacaÄŸÄ±nÄ±z herhangi bir anlaÅŸma, kontrat gibi ÅŸeylerde, ilerde problemler yaÅŸayabilirsiniz. Eski bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zla ilgili Ã¼zÃ¼ntÃ¼leriniz olabilir. HiÃ§ bir ÅŸeyin Ã¼zerinde durmayÄ±n veya ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine parlamayÄ±n.

YAY

EÄŸer siz bir erkekseniz tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z fakat hiÃ§ hesapta olmayan bir kadÄ±n birden bire ortaya Ã§Ä±kabilir. GeliÅŸmeler sizde bÃ¼yÃ¼k bir ferahlÄ±k yaratacak ve moral desteÄŸi olacaklardÄ±r. Siz bir kadÄ±nsanÄ±z, yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ÅŸeyler Ã§ok Ã¶nemli deÄŸillerse bunlarÄ± sonraki bir gÃ¼ne ertelemenizde fayda var. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, aile bÃ¼yÃ¼kleriniz arasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ± verici bir durum olabilir.

OÄžLAK

KarÅŸÄ± cinsten birisiyle uzun bir yolculuk yapmanÄ±z ve bu yolculukta fazlasÄ±yla yakÄ±nlaÅŸmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. BazÄ± konularda size oldukÃ§a iÅŸe yarar fikirler verebilirler. BunlarÄ± deÄŸerlendirmelisiniz. Bozuk giden aÅŸk, iÅŸ ve dostluk iliÅŸkilerinizde iyiye doÄŸru dÃ¶nÃ¼ÅŸ olabilir.Â Ä°steklerinizi ifade etmek ve derdinizi dinletebilmek iÃ§in gÃ¼zel bir gÃ¼n. Siz bir erkekseniz, karÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde tam olarak ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z.

KOVA

BoÅŸ uÄŸraÅŸlarÄ± bÄ±rakÄ±p, sonuca hemen gitmeye gayret ederseniz kendinize iyilik yapmÄ±ÅŸ olursunuz. Bir yolculuÄŸunuz veya sadece kendinize gÃ¼venerek yapacaÄŸÄ±nÄ±z bir ÅŸey dostlarÄ±nÄ±zla aranÄ±zÄ± aÃ§abilir. EÄŸer iÅŸi hafife almaz da Ã¼zerine giderseniz ilerde Ã§ok Ã¶nemli olabilecek bazÄ± geliÅŸmeler baÅŸlayabilir. BekarsanÄ±z karÅŸÄ± cins iliÅŸkileriyle ilgili ciddi bir olay meydana gelebilir. Ciddiye almayÄ± hiÃ§ aklÄ±nÄ±za getirmediÄŸiniz bir iliÅŸki birden sizin iÃ§in Ã¶nemli olabilir.

BALIK

GÃ¼nlÃ¼k streslerden uzakta, mutlu geÃ§irebileceÄŸiniz bir gÃ¼ndesiniz. YakÄ±n dost ve akrabalarÄ±nÄ±zdan bazÄ±larÄ± sizin ilgisizliÄŸinizden ÅŸikayetÃ§i olabilirler. EÄŸer bu durum devam ederse aranÄ±zda ciddi bir soÄŸukluk oluÅŸabilir ve siz de bunun sebebini bile anlayamazsÄ±nÄ±z. BugÃ¼n bir fÄ±rsat yaratÄ±p birilerinin hatÄ±rÄ±nÄ± sorarsanÄ±z durumu kurtarabilirsiniz. Genelde biraz daha akÄ±lcÄ± davranÄ±rsanÄ±z gÃ¼nÃ¼nÃ¼z Ã§ok olumlu geÃ§ebilir.

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