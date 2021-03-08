Zurnada Peşrev Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)  

Zurnada peşrev olmaz atasözü, işlerin kendi kendine yürüdüğü ve nereye varacağının da belli olmadığı anlamına gelmektedir.

Zurnada Peşrev Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer bir iş herhangi bir plana uyulmadan, rastgele olarak yapılıyorsa, o işte herhangi bir kural ya da yöntem olmasına gerek yoktur. Bu iş doğrudan, kuralsız ve yöntemsiz bir şekilde yapılır. Böyle bir durumda iş kendi başına ilerleyebilmektedir ve müdahale edilemez. Dolayısıyla o işin nereye gideceği ve nasıl sonuçlanacağı kestirilemez. Bu atasözü duruma göre bazen iyi bazen de kötü anlamda kullanılmaktadır.

Zurnada Peşrev Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ben karışmıyorum kardeş, biliyorsun zurnada peşrev olmaz, nereye giderse gider.