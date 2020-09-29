Zümra'ya internet desteği

Çayıralan ilçesine bağlı Yahyasaray köyünde yaşayan 9 yaşındaki ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Zümra Akbel, evinde internet olmadığı için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verilen derslerini takip edemedi. Akbel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a mektup yazarak, sorununun giderilmesini istedi. Akbel mektubunda, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay amca, köyümüzde internet yok. Derslerimizi takip edemiyoruz. Bize internet gönderir misin? Sana hepimiz dua ediyoruz. Allah razı olsun" diye seslendi.

Mektubu alan Oktay’ın talimatı üzerine Zümra Akbel’in evine internet erişimi sağlandı.