Zülüf ne demek, ne anlama gelir? Zülüf kelimesinin TDK sözlük anlamı

Zülüf kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Turre
2- Gisu
3- Bukle
4- Mergul
5- Zünnar
6- Perçem
7-Gülale
Zülüf Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Farsça kökenli bir sözcük olan zülüf kelimesinin sözlük kakül anlamına gelir. Zülüf, gazel, kaside ve terkib-i bent gibi mazmun eserlerde, sevgilinin saçı anlamında da kullanılmıştır. Bu kelimenin içinde yer aldığı diğer tamlamalar şunlardır:
Târ-ı Zülüf: Saç Teli
Zülf-ü Bi-vefa: Vefasız sevgilinin saçları
Zülf-iü Esved: Siyah Saç
Zülüf Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Zülüf kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Saç lülesi
İkinci Anlamı: Sevgilinin büklüm büklüm olmuş saçları
Zülüf Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Divan şiirinde zülüf ve saçlar, dünyayı ve kesreti simgeler.
2- Sevgilinin tel tel zülüfleri güzelliğine güzellik katmış.