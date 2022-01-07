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Zülüf ne demek, ne anlama gelir? Zülüf kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Zülüf#Zülüf Ne Demek
Zülüf ne demek, ne anlama gelir Zülüf kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Farsçadan geçmiş olan zülüf kelimesi, Osmanlı döneminden bu yana kullanılmaktadır. Orijinal dilinde ''zülf'' şeklinde yazılan bu kelimenin sözlük anlamı püsküldür. Ancak kelime 14. yüzyıldan itibaren saç lülesi ve perçem anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Bu kelime d birçok tamlamada ve mazmunda yer alır. Örneğin zülf-i perişan, dağınık ve kıvrım kıvrım olmuş saç anlamına gelir. Zülf-i yar ise, sevgilinin saçı demektir. Zülüf ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Zülüf kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Zülüf kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Turre

2- Gisu

3- Bukle

4- Mergul

5- Zünnar

6- Perçem

7-Gülale

Zülüf Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Farsça kökenli bir sözcük olan zülüf kelimesinin sözlük kakül anlamına gelir. Zülüf, gazel, kaside ve terkib-i bent gibi mazmun eserlerde, sevgilinin saçı anlamında da kullanılmıştır. Bu kelimenin içinde yer aldığı diğer tamlamalar şunlardır:

 Târ-ı Zülüf: Saç Teli

 Zülf-ü Bi-vefa: Vefasız sevgilinin saçları

 Zülf-iü Esved: Siyah Saç

 Zülüf Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Zülüf kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Saç lülesi

 İkinci Anlamı: Sevgilinin büklüm büklüm olmuş saçları

 Zülüf Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 1- Divan şiirinde zülüf ve saçlar, dünyayı ve kesreti simgeler.

 2- Sevgilinin tel tel zülüfleri güzelliğine güzellik katmış.

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