Zülüf ne demek, ne anlama gelir? Zülüf kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Zülüf kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Turre

2- Gisu

3- Bukle

4- Mergul

5- Zünnar

6- Perçem

7-Gülale

Zülüf Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Farsça kökenli bir sözcük olan zülüf kelimesinin sözlük kakül anlamına gelir. Zülüf, gazel, kaside ve terkib-i bent gibi mazmun eserlerde, sevgilinin saçı anlamında da kullanılmıştır. Bu kelimenin içinde yer aldığı diğer tamlamalar şunlardır:

Târ-ı Zülüf: Saç Teli

Zülf-ü Bi-vefa: Vefasız sevgilinin saçları

Zülf-iü Esved: Siyah Saç

Zülüf Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Zülüf kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Saç lülesi

İkinci Anlamı: Sevgilinin büklüm büklüm olmuş saçları

Zülüf Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Divan şiirinde zülüf ve saçlar, dünyayı ve kesreti simgeler.

2- Sevgilinin tel tel zülüfleri güzelliğine güzellik katmış.