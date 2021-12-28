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Zuhur etmek ne demek, ne anlama gelir? Zuhur etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Zuhur Etmek#TDK#Kelime
Zuhur etmek ne demek, ne anlama gelir Zuhur etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan zuhur, zahir kelimesinden türetilmiştir. Zahir, hem görünen hem de dışta olan anlamına gelir. Zuhur etmek ise gizli bir şeyin aşikar olması ve ortaya çıkması demektir. Tasavvufta en önemli kavramlardan biri olan zuhur, Allah'ın sıfatları ile birlikte yeryüzüne tecelli etmesi anlamında kullanılır. Buna kısaca zuhurat da denir. Zuhur etmek ne demek, ne anlama gelir? Zuhur etmek bitişik mi yazılır ayrı mı detayları ile derledik.

 

 

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 Zuhur etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Peyda olmak 2- Gerçekleşmek 3- Meydana gelmek 4- Tecelli Etmek

 5- Var olmak 6- Ortaya Çıkmak 7- Sökün Etmek 8- Aşikar Olmak 9- Görünmek

 10- Tahakkuk Etmek

 Zuhur etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

12. yüzyılda literatüre giren zuhur etmek, sözlük ve terim anlamında kullanılır. Kelimenin sözlük anlamı, gizli tutulan bir şeyin ortaya çıkması ve herkes tarafından bilinmesidir. Bu kelime divan edebiyatında Allah'ın sıfatlarının kulları tarafından görünmesi ve idrak edilmesi manasında kullanılır.

 Zuhur etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Zuhur etmek, birleşik isim değil tamlama olduğu için ayrı yazılmalıdır.

 Zuhur etmek - Doğru Kullanım

 Zuhuretmek - Yanlış Kullanım

 Zuhur etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 1- Dağların arkasından parlak bir ışık zuhur etti.

 2- Zuhur eden gerçekleri inkar etmemelisin!

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#Zuhur Etmek#TDK#Kelime

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