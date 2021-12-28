Zuhur etmek ne demek, ne anlama gelir? Zuhur etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Zuhur etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Peyda olmak 2- Gerçekleşmek 3- Meydana gelmek 4- Tecelli Etmek

5- Var olmak 6- Ortaya Çıkmak 7- Sökün Etmek 8- Aşikar Olmak 9- Görünmek

10- Tahakkuk Etmek

Zuhur etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

12. yüzyılda literatüre giren zuhur etmek, sözlük ve terim anlamında kullanılır. Kelimenin sözlük anlamı, gizli tutulan bir şeyin ortaya çıkması ve herkes tarafından bilinmesidir. Bu kelime divan edebiyatında Allah'ın sıfatlarının kulları tarafından görünmesi ve idrak edilmesi manasında kullanılır.

Zuhur etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Zuhur etmek, birleşik isim değil tamlama olduğu için ayrı yazılmalıdır.

Zuhur etmek - Doğru Kullanım

Zuhuretmek - Yanlış Kullanım

Zuhur etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Dağların arkasından parlak bir ışık zuhur etti.

2- Zuhur eden gerçekleri inkar etmemelisin!