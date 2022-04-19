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Zühd Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Tasavvufta Zühd Ehli Ve Sahibi Kelimelerinin Anlamı

Zühd Ne Demek, Ne Anlama Gelir Tasavvufta Zühd Ehli Ve Sahibi Kelimelerinin Anlamı

Dünya nimetlerine sırt çeviren ve günlük ibadetlerini aksatmadan yerine getiren dindar kişilere zühd denir. Zahit kelimesiyle aynı kökten türeten zühd sözcüğü, halk arasında kaba sofu anlamında kullanılır. Tasavvuf edebiyatında zahitlere ehl-i kışr (ibadetlerin ve ayetlerin batıni anlamlarıyla ilgilenmeyen) denir. Tasavvufta zühd ehli ve sahibi kavramlarını detaylı bir şekilde derledik.

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 Zühd kelimesiyle yakın anlamlı olan diğer sözcükler şunlardır: 1- Mütedenni

 2- Dindar 3- Softa 4- Mümin 5- Musalli 

 Zühd Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Azla yetinmesini bilen, dünya malında gözü olmayan ve ahiret için yaşayan kişilere züht denir. Tasavvufi inanışa göre her rind, aynı zamanda zühttür, ancak her züht rind değildir. Çünkü rint olarak nitelendirilen kişiler hem ibadetlerini yerine getirirler hem de ayetler üzerine derin derin düşünürler. 

 Tasavvufta Zühd Ehli ve Sahibi Kelimelerinin Anlamı 

 Tasavvufta zühd ehli ve sahibi kelimeleri olumsuz manada kullanılmıştır. Divan şairleri sık sık rind ile zahidi karşılaştırarak, hakikat sırrına ancak rindlerin erişebileceği belirtilmiştir. 

 Bu nedenle zühtler için ehl-i zahir ve ehl-i resm ifadeleri de sık sık kullanılır. Ehl-i zahir, İslam'ın özüne inememiş, sadece görünen kısmıyla ilgilenen kişilere denir. Ehl-i resm de, ayetler ve hadisler hakkında derin derin düşünmeyen, tahkik-i iman değil taklid-i iman sahibi zühtler için kullanılan bir ifadedir. 

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 Zühd Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 ''İsmail Efendi, vaktinin çoğunu ibadet ve zikirle geçiren müstesna zühtlerden biriydi.''

 

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