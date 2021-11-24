Zorunlu kelimesinin eş anlamlısı nedir? Zorunlunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Zorunlu kelimesi, yapılması gerekli olan durumu anlatır. Hiç bir şekilde mazeret belirtmeden yapılması gereken işler için 'zorunlu' kelimesi kullanılır. Bu kelimeyle özdeş olan eş anlamlı kelimeler de günümüz Türkçesinde kullanılmaktadır.

Zorunlu Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Zorunlu kelimesiyle özdeş olan eş anlamlı kelimeler, mecbur, kesinlikle, mutlaka, gerekli, öncelikli, farz, emir, zoraki, mecburi, zorunlu ve zaruri gibi kelimelerdir.

Zorunlunun Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

Zorunlu kelimesinin eş anlamı olan kelimelerin kullanıldığı cümleler emir anlamı içermektedir. Günümüz Türkçesinde bu kelime birçok yerde kullanılmaktadır. Bu cümlelerden birkaç örnek verelim:

1- Anne ve babaya bakmak mecburidir.

2- Yalan söylememek kesinlikle uyulması gereken kuraldır.

3- Doktor mutlaka sigaranın bırakılmasını istedi.

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4- Her ev için gerekli olan gıdalar önceliklidir.

5- Namaz kılmak, her Müslüman için farz bir ibadettir.

6- Komutan askerlere dönerek: 'Bu bir emirdir ve mutlaka yapılmalıdır' dedi.

7- Öğrenciler ödevlerini zoraki yaptı.

8- Sağlıklı yaşam için spor mecburidir.

9- Her genç için ahlaklı olmak zorunludur.

10- Zaruri ihtiyaçlar dışında kalan ihtiyaçlar ertelenmelidir.