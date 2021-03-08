Zorla Güzellik Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birçok atasözü öğüt verici olsa da birçoğu da cevap niteliğinde sözler olarak karşımıza çıkıyor. Çekişmeli konuşmalarda üstün bir performans sergilemek için sık sık kullanılan bu cümleler galip gelmek için de oldukça etkili bir yoldur. Bu yüzden derin sohbetlerde atasözlerinde sıkça alıntı yapılır.

Zorla Güzellik Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı genel olarak isteyerek yapılmayan bir işin verimsiz olması ve gereğinden fazla uzun sürmesi şeklinde ifade edilebilir. Bunun yanı sıra bir insanı beğenmediği bir ürünü veya yiyeceği ona zorla sevdirmek, beğendirmek mümkün değildir.

Zorla Güzellik Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Boş yere zaman harcama zorla güzellik olmaz.