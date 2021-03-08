Zorla Güzellik Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözlerinin derin anlamları geçmişten günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Her alanda kendine kalıcı bir yer edinmeyi başaran bu cümleler bize birçok konu hakkında bilgi ve öğüt veriyor. Bu atasözlerinin doğru bir şekilde kullanılması bir durumun içinden çıkmak için etkili bir yol olarak değerlendiriliyor. Atasözlerinin doğru kullanımı için hangi anlamları içerdiğini sizin için derledik.
Birçok atasözü öğüt verici olsa da birçoğu da cevap niteliğinde sözler olarak karşımıza çıkıyor. Çekişmeli konuşmalarda üstün bir performans sergilemek için sık sık kullanılan bu cümleler galip gelmek için de oldukça etkili bir yoldur. Bu yüzden derin sohbetlerde atasözlerinde sıkça alıntı yapılır.
Zorla Güzellik Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı genel olarak isteyerek yapılmayan bir işin verimsiz olması ve gereğinden fazla uzun sürmesi şeklinde ifade edilebilir. Bunun yanı sıra bir insanı beğenmediği bir ürünü veya yiyeceği ona zorla sevdirmek, beğendirmek mümkün değildir.
Zorla Güzellik Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Boş yere zaman harcama zorla güzellik olmaz.