Zor Oyunu Bozar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Hayatta bazı kurallar, standartlar, yapılaşmalar vardır. Bunlar günlük rutinlerin düzenini sağlar. Bazı durumlarda bu gidişat zorbalıkla bozulabilir.

Zor Oyunu Bozar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Her iş, her olay belirli düzen çerçevesinde yürütülür. Ancak bir kimse bu olayın gidişatını bozmak için zor kullanabilir. Yani iyilikle değil kötülükle işler halledilir. Bu durumda gidişat bozulur ve zor kullanan yani güçlü kişinin dediği olur. Genellikle zorbalıkla yapılan işler içinde zor oyunu bozar atasözü kullanılır. Sadece olumsuz anlamda değil yapılmak istenen bir hile ve oyunun bozulması içinde olumlu anlamda kullanılabilir.

Zor Oyunu Bozar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Olumsuz anlamda cümlede kullanımı; Sen istediğin kadar uğraş, gücün önünde duramazsın zor oyunu bozar.

Olumlu anlamda cümlede kullanımı; Sen hiç merak etme dostum bu hile olmayacak zor oyunu bozar, bizde bu oyunu bozacağız.