Zooloji nedir ve neyi inceler? Zooloji (Hayvan bilimi) hakkında kısaca bilgiler

Zooloji kelimesinin kökeni Yunanca “zoon” yani hayvan sözcüğünden geliyor. Logy, bilim demek. Bu nedenle zoolojyi hayvan bilimi olarak biliniyor. İlk insanlar mağaralara hayvanların resmini çizerek bu bilimin ilk temellerini atmışlardır. Bilim içinde çalışma alanlarına göre alt dalları bulunuyor.

Zooloji Nedir?

Hayvanların yaşam tarzlarını, davranışlarını, beslenmelerini, üremelerini, yaşadıkları çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına zooloji denir. Kısaca, hayvanlar üzerinde çalışan bilim dalıdır. Biyolojinin alt dalı olarak kabul edilir.

Soyu tükenmiş hayvanlarla, günümüzde varlığını sürdüren hayvanların tamamı bu bilimin inceleme alanına giriyor. İnsanların merak ve araştırma eğilimleri sonucu ortaya çıkmıştır. İlk insanların mağaralara hayvan resimleri çizmesiyle kendini gösteriyor.

Zooloji, taksonomik ve taksonomik olmayan olmak üzere iki ana gruba ayrılıyor. Her grup kendi içinde inceleme alanına göre alt bilim dalı adını alıyor.

Taksonomik Ana Grubu

* Protozooloji (tek hücreliler)

* Helmintoloji (solucanlar)

* Malakoloji (kabuklular)

* Entomoloji (böcekler)

* İhtiyoloji (balıklar)

* Herpotoloji (kurbağa ve Sürüngenler)

* Ornitoloji (kuşlar)

Taksonomik Olmayan Ana Grubu

Tüm hayvansal organizmaların morfoloji ve fizyolojisi bu grubun inceleme alanına giriyor.

Zooloji Neyi İnceler?

Zooloji, hayvanları çeşitli açılardan incelediği için birçok alt dalı bulunuyor. Her dalın da kendi inceleme sahası bulunuyor.

Morfoloji; Hayvanların yapı ve biçimlerini,

Histoloji; hayvan dokularının bileşimini ve yapısını,

Fizyoloji; Bir organın başka organlarla ilişkisini ve çalışmasını,

Embriyoloji; Tek hücreden başlayarak canlının dünyaya gelişine kadar geçirdiği evreleri,

Genetik; Canlının yapısal ve işlevsel özelliklerinin sonraki kuşaklarda ortaya çıkış biçimlerini ve nedenlerini,

Psikoloji; Hayvanların davranış biçimlerini inceliyor.

Bu alt dallarla birlikte Zoolojiye yardımcı olan yan dallar bulunuyor.

Paleontoloji; Günümüze kadar ulaşmış fosiller yardımıyla soyu tükenmiş hayvanlar hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.

Ekoloji; Hayvanların yaşadıkları çevreyi, yaşam koşullarını ve çevreye uyumlarını inceliyor.

Zoocoğrafya; Hayvanların karada ve sulardaki dağılımını inceliyor.

Zooloji (Hayvan Bilimi) Hakkında Kısaca Bilgiler

Zooloji, botanik (bitki bilimi) ile birlikte biyolojinin iki ana dalından biridir. Bitkiler ve hayvanlarla aynı coğrafya içinde yaşayan insanlar ilk çağlardan beri hayvanları gözlemlemiş, sınıflandırmaya çalışmıştır.

Zooloji, biyolojinin bir alt dalı olmakla birlikte diğer bilim dallarıyla ilintilidir. Tıp, toplum sağlığı, ziraat, uzay bilimindeki bütün gelişmeler zoolojiyi de yakından ilgilendiriyor.

İlk yazılı belgeler Mısır, İran ve Yunan kültürlerinde görülmüştür. Bu dönemden itibaren hayvanların basit tanımı ve işlevi, embriyonik gelişimi, beslenme, sağlık, davranış, kalıtım ve evrimleri incelenmiştir. Bununla birlikte çevreleri ve diğer canlılarla olan etkileşim ve iletişimleri de incelenmeye dahil edilmiştir.

İlk ciddi sınıflandırmayı Aristoteles yapmıştır. Onun bu çalışmaları bu bilimin temelini oluşturuyor. Aslında ilk insanlar mağaralara çizdikleri hayvan resimleriyle zoolojinin temelini atmış ve sonraki nesle rehber olmuşlardır.

Rönesans döneminde Leonardo da Vinci ve Andreas Vesalius gibi ünlü kişiler hayvanların anatomik ve fizyolojik yapılarını incelediler. George Cuvier kemik fosillerini ilk olarak bilimsel şekilde inceleyen bilim adamlarından biridir.

Zooloji XVI. Yüzyıldan sonra bugünkü modern kimliğini kazandı. Bu dönemde İsveçli bilim adamı Linneaeus hayvanları sınıflandırarak bugünkü sistematiğin temellerini attı.

Zooloji bilimiyle ilgilenen ve bu alanda çalışma yapan kişiler, çalıştıkları alt dala göre isimlendiriliyorlar. Genel olarak zoolojiyle uğraşan kişilere zoolog deniyor. Bir alanda uzmanlaşan kişiler çalıştıkları alanın adıyla anılıyorlar.

Herpetolog; sürüngenler ve amfibiler,

Mamolog; memeliler,

Ornitolog; kuşlar,

Paleozoolog; fosil kalıntıları

Parazitolog; parazitler uzmanlık alanlarıdır.