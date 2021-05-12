Zonguldak'ın alan kodu kaçtır? Zonguldak telefon kodu hakkında bilgi

Özellikle kömür açısından Türkiye'nin en önemli şehri olması ile beraber Zonguldak, bu konuda önemli bir potansiyel teşkil eder. Buradaki kömürün değerinin büyük olması yüksek bir enerji sağlamasından kaynaklıdır. Bu sebepten dolayı özellikle sanayi alanları için Zonguldak kömürü yaygın olarak değerlendirilir.

Zonguldak'ın Alan Kodu Kaçtır?

Zonguldak şehrinin alan kodu 0 372’dir. Sabit olarak atanmış bu alan kodu ile beraber Zonguldak şehrinin merkez ve bütün ilçelerine rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Yapacağınız iletişim için öncelikle alan kodunu girerek, daha sonra ilgili numarayı tuşlamak suretiyle bağlantı kurmanız oldukça kolay. Diğer yandan Madencilik konusunda da gelişen bir şehir olması ile beraber Zonguldak, birçok önemli yeraltı maden kaynağına sahiptir.

Cevizli Dolma ile beraber aynı zamanda birçok farklı yöresel yemeye sahip olan Zonguldak, bu yönüyle de Karadeniz Bölgesi'nde öne çıkıyor. Aynı zamanda Marmara Bölgesi'nde bir geçiş güzergahı getirdiği içinde önemli ve stratejik bir konuma sahiptir. O yüzden 372 alan kodu ile beraber sabit hatlar gün içerisinde yoğun şekilde aranır. Ne zaman isterseniz bu alan kodu üzerinden farklı sabit hatları arayabilirsiniz.