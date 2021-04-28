Zonguldak plaka kodu kaçtır? Zonguldak ve ilçelerinin plaka harfleri

Zonguldak şehrinin plaka kodu 67 sayısıdır. 67 plaka kodu Zonguldak şehrinin aynı zaman da posta kodunu da oluşturmaktadır.

Zonguldak Plaka Kodu Kaçtır?

Zonguldak Karadeniz bölgesinde yer alan 67 plaka koduna sahip bir şehirdir. Zonguldak şehrine 155 binden fazla araç kayıtlıdır. Ülkenin her yerinde görebileceğiniz 67 plaka kodu Zonguldak şehrinindir. Zonguldak alfabenin son harfi olsa da ülkemizde ki son plaka numarasına sahip değildir. Bunun nedeni Zonguldak’tan sonra yeni şehirlerin oluşması ile daha yüksek plaka kodları alınmıştır. Zonguldak şehrinde ilçelere göre harf kodlarına ayrılmaktadır.

Zonguldak İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Plaka kodları aracın hangi şehre ait olduğunu gösterse de harf kodlaması da aracın o şehirdeki hangi ilçeye bağlı olduğunu göstermektedir.

Zonguldak merkez ilçelerine A 0001- A 9999, AC 001- AZ 999, B 0001- B 1000, C 0001- C 4000, DA 001- DZ 999, EA 001- EZ 999, FA 001- FZ 999, K 0001- K 9999, M 0001- M 2999, MA 001- MA 999, S 0001- S 2999 ve T 0001- T 2999 harf ve verilen sayı aralıklarında plaka verilebilmektedir.

Alaplı ilçesine B 1001- B 2000, C 7000- C 7999, G 8799 -G 9098, M 9250- 67 M 9999, S 9250 -S 9299, SA 001- SZ 999 ve T 9250- T 9999 harf ve verilen sayı aralıklarında plaka verilebilmektedir.

Çaycuma ilçesine B 3001- B 4000, C 8000- C 8999, G 9001- G 9999, M 3000- M 3999, T 3000- T 3999 ve ZA 001- ZZ 999 harf ve verilen sayı aralıklarında plaka verilebilmektedir

Devrek ilçesine B 2001- B 3000, C 5000- C 5999, M 4000- M 5999, NA 001- NZ 999 ve T 4000- T 5999 harf ve verilen sayı aralıklarında plaka verilebilmektedir.

Ereğli ilçesine LA 001- LZ 999, M 8000- M 8999, S 8000- S 8999, T 8000- 67 T 8999 ve TA 001- TP 999 harf ve verilen sayı aralıklarında plaka verilebilmektedir.

Gökçebey ilçesine G 581- G 600, G 3001- G 4000, G 5001- G 6000, G 8501- G 8798, M 6000- M 6999, T 6000- 67 T 6999 ve YA 001- YZ 999 harf ve verilen sayı aralıklarında plaka verilebilmektedir.