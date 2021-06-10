Zonguldak lise taban puanları 2021! Zonguldak LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Zonguldak'ta liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Zonguldak'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 422,7859 4,45 0,14 ZONGULDAK / EREĞLİ / İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 421,9856 4,54 0,2 ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 396,9977 8,39 4,57 ZONGULDAK / DEVREK / Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 394,0767 8,93 0,68 ZONGULDAK / ÇAYCUMA / Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 386,4835 10,46 1,63 ZONGULDAK / MERKEZ / Mehmet Çelikel Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 370,8583 14,02 8,41 ZONGULDAK / EREĞLİ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 353,3725 18,66 3,93 ZONGULDAK / MERKEZ / Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 314,7726 31,33 1,44