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GeriEğitim Zonguldak lise taban puanları 2021! Zonguldak LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
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Eğitim
Haber Giriş: 10.06.2021 - 18:07 | Son Güncelleme:

Zonguldak lise taban puanları 2021! Zonguldak LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Zonguldak lise taban puanları 2021! Zonguldak LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en konulardan biri taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Zonguldak'ta sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, sınav kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Zonguldak LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi..

Zonguldak'ta liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Zonguldak'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120422,78594,450,14
ZONGULDAK / EREĞLİ / İbrahim-Süheyla İzmirli Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170421,98564,540,2
ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak İMKB Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136396,99778,394,57
ZONGULDAK / DEVREK / Sabahat-Cemil Ulupınar Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102394,07678,930,68
ZONGULDAK / ÇAYCUMA / Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136386,483510,461,63
ZONGULDAK / MERKEZ / Mehmet Çelikel LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170370,858314,028,41
ZONGULDAK / EREĞLİ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102353,372518,663,93
ZONGULDAK / MERKEZ / Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102314,772631,331,44
ZONGULDAK / DEVREK / Devrek Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60305,164935,049,69
ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34286,87994314,74
ZONGULDAK / EREĞLİ / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30274,662949,0713,4
ZONGULDAK / EREĞLİ / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30232,285174,7325,53
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