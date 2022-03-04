Zn Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede? Zn Simgesi Olan Element

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Laboratuvarlarda kimyasal elemenler simgeler ile gösterilmektedir. Bu elementlerin İngilizce ve Laince isimlerinin baş harfleri kullanılmaktadır.

Zn Elementi Hangi Elementtir?

Latince Zinkum, İngilizce ise Zinc olan ve periyodik tabloda Zn ile gösterilen element çinkodur. Çinko elementi açık gri rengine sahiptir. Kırılgan bir metaldir. Atom numarası ise 30’dur. Çinko elementinin kaynama sıcaklığı oldukça düşüktür. 120 °C'de yumuşamaktadır. Toz halinde olan çinko çok etkilidir. Çinko elementi yanmamaktadır. Çinko aynı zamanda dünyada en çok kullanılan elementlerden biridir. Sabun, plastik yapımında bile çinko kullanılmaktadır. Aynı zamanda sağlık sektöründe bile çinko yer almaktadır. Bazı kremlerde çinko bulunabilmektedir.

En çok kullanılan alanlardan biri de otomotiv sektöründedir. Döküm kalıplarında ve pil üretiminde de bolca çinko kullanılmaktadır. Demirlerin paslanmasında da çinko elementi kullanılmaktadır.

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İnsan vücudunda çinko bulunmaktadır. Canlı bir vücut için çinko gereklidir. Yenilen besinlerden çinko alımı gerçekleştirilmektedir.

Eski zamanlarda çinkonun ne olduğu tam olarak anlaşılmamaktadır. Bu yüzden çinkodan sahte gümüş olarak da bahsedildiği olmuştur.

Zn Elementi Periyodik Tabloda Nerededir?

Zn elementi yani çinko periyodik tabloda 12.grup, 4.periyot, d blokta yer almaktadır.