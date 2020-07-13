Ziya Öğretmen’den yazın unutmamak için öneriler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerde tatil döneminde baş gösterecek yaz unutmasının önüne geçmek için tüm öğretmenler adına öğrencilere ve velilere bazı önerilerde bulundu. Her yaştan öğrenciye göre tasarlanan öğrenme alternatifleriyle geçtiğimiz eğitim-öğretim yılının tekrarının yapılabileceğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Her öğrencimiz için yeterli içeriğimiz, hazırlığımız var. Tatillerde dinlenmek çok önemli ama derslerden kopmamak ve yaz unutmasının önüne geçebilmek için lütfen biraz çaba gösterelim” dedi.

Bakan Selçuk, sosyal medya paylaşımında şu önerilere yer verdi:

“Çocuklar yaz tatillerinde sıklıkla 'yaz unutması' dediğimiz bir öğrenme kaybı içine girer. Bu durumu en az seviyeye indirmek için göreve başladığımız yıl, ara tatil uygulamasını getirmiş ve yaz tatilini olabildiğince kısaltıp ara tatilleri yıl içine alarak bir çözüm ortaya koymuştuk. Bu yaz tatilinde, çocukların sıklıkla evde olduğu bir süreç yaşıyoruz. Yaz unutmasının en düşük düzeyde yaşanması için çocukların her gün mutlaka en az bir saat kitap okumasına özen gösterelim. Kendilerinin bizzat okuması çok çok önemli ancak sizler de onlarla birlikte kitap okuyun, lütfen. Bizler, sizleri destekleyebilmek için bu yaz, ‘Arkadaş’ kitaplarını hazırladık ve her çocuğumuza ücretsiz olarak kendi okulundan temin edebilme imkânı sağladık. İlkokul öğrencilerimizin velileri, kitaplarını alsınlar ve çocuklarımıza ulaştırsınlar, lütfen. Bununla birlikte EBA üzerinden de dijital kitaplar sunuyoruz. 5, 6 ve 7'nci sınıflar için de yaz unutmasının önüne geçebilmek adına ‘Tabii’ mobil uygulamasını hazırlayarak ücretsiz erişime sunduk. Bu, eğlenceli mobil uygulamayı düzenli kullanan bir öğrencinin her gün 40 soru cevaplaması demek. Ayrıca, EBA TV ekranlarında hazırladığımız yepyeni içeriklerle ‘Yaz Okulu’muzu açtık. Özellikle ‘İngilizce Yaz Okulu’ndan faydalanın, lütfen. EBA internet portalımızı yaz tatili boyunca sınırsız erişiminize açtık. Şifrenizle girip geçtiğimiz yılı tekrarlayabileceğiniz gibi, gelecek yıla da hazırlık yapabilirsiniz. 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz, sizler de ‘Akademik Destek’i yaz tatilinde de kullanabilirsiniz. Talep eden her velimiz, her öğrencimiz için yeterli içeriğimiz, hazırlığımız var. Tatillerde dinlenmek çok önemli ama derslerden kopmamak ve yaz unutmasının önüne geçebilmek için lütfen biraz çaba gösterelim. Bu, tüm öğretmenlerimiz adına ricamdır.”