Ziya Öğretmen’den çocuklara aferin
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından bir gurup öğrencinin EBA Destek Noktası’nda ekranlar karşısında ders dinledikleri fotoğrafı paylaşarak “aferin çocuklar başarıyorsunuz” dedi.
Bakan Selçuk çocukların EBA Destek Noktası’nda ekranların karşısına oturup ders dinledikleri fotoğrafın altına şu satırları yazdı: “Alışkanlıkları değiştirmek hiç kolay değil. Ekrandan ders dinlemek, kendi sorumluluğunu alıp dersleri takip etmek hiç kolay değil. Ama başarıyorsunuz çocuklar. Çok güzel başarıyorsunuz. Canlı dersler dolu, Eba Destek Noktaları dolu. Aferin size çocuklar; gönülden, yürekten aferin.”
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