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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 20.07.2020 - 10:35,Son Güncelleme:

Ziya öğretmen ‘yoklama alıyor’

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Ziya öğretmen ‘yoklama alıyor’
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından iyi haftalar mesajı paylaşarak, sınıf sınıf tüm öğrencilere seslendi. Öğrencilere haftalık öneride bulunan Bakan Selçuk, çocuklara, ailelere ve sorumluluk sahibi herkese maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlattı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yoklama alacağım” şeklinde gülümseten bir paylaşım yaparak herkese iyi haftalar diledi. Öğrencilere yaz süresince derslerden uzak kalmamaları için önerilerde bulunan Bakan Selçuk, sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda da hatırlatmada bulundu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı.
LGS sonuçları açıklanan çocuklarımız bugün tercih yapmaya başlayacaklar. EBA üzerinden tercih danışmanlığı hizmeti başladı. Çocuklar ondan faydalansınlar lütfen. Ciddi bir kolaylık sağlıyor. Lise öğrencilerimiz tatillerini yaparken bir yandan da EBA’da vakit geçirmeyi unutmasınlar. 11 ve 12’ler çoktan kalkmış ve EBA Akademik Destek’te vakit geçirmeye başlamış olmalılar. 5, 6 ve 7'nci sınıflar, onlar için hazırladığımız ‘Tabii’de soru çözüp ders tekrarı yapıyor mu?’ diye her gün kullanıcı sayısını kontrol ediyorum. Takipteyim, bilginize… 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda herkes 'Arkadaş' kitabını aldı mı? Almadıysanız ‘Arkadaş’ınız sizi okulda bekliyor. Lütfen, onu bekletmeyin. Herkesin bol bol kitap okuduğunu ve tablete, telefona, bilgisayara, televizyona sarılmadığını, televizyon izleyenlerin de EBA TV Yaz Okulu izlediğini düşünmek istiyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Çocukların, anne-babaların ve sorumluluk sahibi herkesin dışında maske takması ve sosyal mesafeyi koruması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum izninizle. Bunların hepsi olduğunda benim için çiçek gibi bir gün olacak. Desteklerinizi rica eder, güzel ve sağlıklı günler dilerim.”

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