Ziya öğretmen öğrencileri Tabii uygulamasına çağırıyor

Yaz aylarında öğrencilerin çalışmalarına destek vermek için tasarlanan Tabii mobil uygulamasıyla eğlenerek öğrenme sağlamayı amaçladıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında “5, 6, ve 7'nci sınıf öğrencilerimize tatilde her gün 4 dersten 10’ar soru çözebilecekleri, kendileriyle yarışıp puan toplayabilecekleri uygulama hazırladık” dedi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından 'Tabii' mobil uygulamasıyla ilgili şu sözleri paylaştı:

“5, 6, ve 7'nci sınıf öğrencilerimizi buraya alalım. Tam onların sevebileceği gibi bir uygulama hazırladık. Yaz aylarında her gün dört dersten 10’ar soru çözebilecekleri, kendileriyle yarışıp puan toplayabilecekleri bir yarışma uygulaması. Amacımız, çocuklar tatilde derslerden kopmasın, kaynak isteyen öğrencilerimize sevecekleri şekilde bir kaynak sunabilelim, konu tekrarı yapmalarına destek olabilelim. Öğrenciler geçtiğimiz sene okudukları sınıfı seçerek konu tekrarı yapabilir, isterlerse önümüzdeki sene okuyacakları sınıfı seçerek yeni sınıflarına hazır olup olmadıklarına da bakabilirler. Android ve İos cihazlarından Tabii uygulamasını indirebilirsiniz. Ben indirdim, arada girip soru çözdüğümü de itiraf edeyim.”