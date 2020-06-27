Ziya Öğretmen meslektaşlarıyla buluşmaya devam ediyor

Bakan Selçuk, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları kapsamında ilk olarak Sinop’taki öğretmenlerle bir araya geldi. Toplantı, müzik öğretmeni Buğra Aslan Koçyiğit’in bağlama ve gitar eşliğinde sözleri Sabahattin Âli’ye ait olan 'Aldırma Gönül' şarkısıyla idinletiyle başladı. Sinop’ta görev yapan öğretmenler, toplantıda söz alarak uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerle yaptıkları etkinlikleri anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), bütün teşkilatıyla gösterdiği fedakârlığa değinen Bakan Selçuk, “Salgın sürecinde öğretmen arkadaşlarıma bütün öğrencileriyle, bütün velileriyle irtibatı kesmeden gösterdikleri üstün çabayı bütün dünya biliyor. ‘Çocuklarımız bize emanettir’ sorumluluk bilinciyle hareket eden, duygu alışverişini ihmal etmeden bu hassasiyeti gösteren bütün öğretmenlerimize sonsuz sevgilerimi sunuyorum. Bir ülkenin eğitim sisteminin başarısı, öğretmenleriyle doğrudan alakalıdır. Bu bakımdan çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin her zaman hizmetindeyiz” diye konuştu.

Okullarda hayvanların sahiplenilmesiyle ilgili başlatılan kampanyanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren öğretmenler, “İstiyoruz ki her okula bir Pergel olsun” dedi.

Bakan Selçuk ise, “Uyumun sanat ve eğitim ağırlıklı olmasını istiyoruz. Pergel bir sembol. Benim Pergel ile vermeye çalıştığım mesaj örnek ve yol gösterici olması içindi. Bunun sonucunda okullarda binlerce hayvan beslenmeye başlandı ve ben çok mutlu oldum” dedi.

‘MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK’

Ziya Öğretmen’in ikinci durağı Amasya’ydı. Amasya’daki toplantı, Esin Taş tarafından seslendirilen ve özel olarak hazırlanan 'Şimdi Ziya Hoca’yla buluşma zamanı' adlı bir şarkıyla başladı. Daha sonra Amasya’da görev yapan öğretmenler, toplantıda söz alarak uzaktan eğitim sürecinde yürüttükleri faaliyetleri anlattılar. Bakan Selçuk ise, Türkiye’de sürdürülen uzaktan eğitim faaliyetlerine değinerek, “Bizim yaptığımız iş, 1 milyondan fazla çalışanı olan bir ailenin, meslektaşlarımızın tamamının emeğiyle olan bir iştir. Bu çorba kaynıyorsa bu çorbayı Ziya Hoca yapmıyor. Ziya Hoca bu meselede sadece biraz öncülük ediyor. Dolayısıyla öğretmenlerimizin bu emeği görmezden gelinemez. Bütün meslektaşlarımızla, eğitimin bütün paydaşlarıyla birlikte bunu başardık” diye konuştu.

Ülke çocukları eğitimde geri kalmasın diye öğretmenlerin büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan Bakan Selçuk şunları söyledi: “Biz biliyoruz ki bu salgın süresince gönlünüzü, ruhunuzu, aklınızı, fikrinizi yani her şeyinizi bu meseleye yoğunlaştırdınız. Ülkenin çocukları, Amasya’nın çocukları geride kalmasın, bunlar bize emanettir dediniz. Sizlerin sayesinde öğrencilerimizi ve ailelerini yalnız bırakmadık. Öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz.”

Bir ülkenin eğitim kalitesinin o ülkedeki öğretmen niteliğiyle doğrudan ilgili olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, “Öğretmenlerimizle mesleki gelişim çalışmalarımız devam edecek. Öğretmenin donanımı için, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi için, öğretmenlerin yetkinliğini geliştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız” diye belirtti.

‘İLK DEFA BİR BAKAN’A ‘ÖĞRETMENİM’ DİYE HİTAP EDİYORUZ’

Bakan Selçuk’un bu haftaki son durağı Zonguldak’tı. Toplantı başlamadan önce Bakan Selçuk’a bir sürpriz yapan Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Zuhal Yalçın, “Karadır kaşların ferman yazdırır” türküsünü söyledi. “Öğrendiğim ilk türküydü” diyen Bakan Selçuk da türküye eşlik etti. Daha sonra, Zonguldak genelinde görev yapan öğretmenler, sorumluluk bilinciyle uzaktan eğitim sürecini tamamladıklarını ifade ederek bu süreçte yürüttükleri faaliyetleri aktardılar. “İlk defa bir Bakan’a ‘Öğretmenim’ diye hitap ediyoruz. Yüz yüze konuşuyoruz. Bu durum bizi çok mutlu ediyor” diyen öğretmenler Bakan Selçuk’tan çeşitli konularda talepte bulundular.

Bakan Selçuk da Koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim sürecinin başarıyla sürdürüldüğünü belirterek, “Bunu bir seferberlik ruhuyla gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte bu ülkenin eğitim sistemine daha fazla katkı vereceğiz. Sizlerin sayesinde Ankara’da daha rahat ve daha dik duruyoruz. Gözümüz arkada kalmıyor” ifadelerini kullandı.

Toplantıya evlerinde anne-babalarının yanında iştirak eden öğretmen çocukları da Bakan Selçuk’la sohbet etme imkânı buldular. Öğrenciler, TRT EBA TV ve EBA platformunda derslerini takip ettiklerini; canlı ders sayesinde sınıflarından, arkadaşlarından uzak kalmadıklarını dile getirdiler. Çocuklardan Zehra Doğan adlı birinci sınıf öğrenci ise Bakan Selçuk için yazdığı akrostiş şiir okudu. Bakan Selçuk, anne-babalarına eşlik ederek toplantıya katılan öğrencilere imzalı kitap hediye edeceğini söyledi.