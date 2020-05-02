Ziya öğretmen meslek lisesi öğretmenleriyle buluştu

Korona salgınının ilk gününden bu yana üstlendikleri önemli görev, tüm toplumun takdirini toplayan meslek liseleri, ‘kara gün dostu’ diye nitelendiriliyor. ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’nın konukları bu kez o kahramanlardı. 56 ildeki 100 meslek lisesinden 300 öğretmen ile idareci Ziya Öğretmen ile buluştu. Çok uzun süredir meslek lisesi öğretmenleriyle ayrı bir buluşma planladığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın döneminde bu okulların çok özel bir yer edindiğini söyledi. Göreve geldiği ilk günden bu yana meslek liselerine özel bir önem atfettiğini belirten Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti:

“Bakan yardımcımız, genel müdürümüz, il müdürlerimiz ve sizlerle mesleki eğitimin görkemli günlere doğru yönelmesi için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar pek çok adım attık. Sanayi ve sektörle doğrudan iletişimdeyiz. Gerçek dünyada ne varsa biz onun karşılığını vermeye çalışıyoruz.

BU SÜREÇTE İNSANLIĞIN HİZMETİNDE BULUNMAYI ŞEREF ADDEDİYORUZ

Kriz döneminde en hızlı hareket eden okullar meslek liseleri oldu. Meslek liselerimiz bu dönemde büyük bir fayda sağladı, sağlamaya da devam ediyorlar. Son derece kritik bir dönemden geçiyoruz. Artık geleneksel olanın dışında yepyeni dijital alanlar ortaya çıkıyor. Üretim yapmak da dijital beceri gerektiriyor. Bu süreçte milletimizin, toplumumuzun, insanımızın, bütün insanlığın hizmetinde bulunmayı şeref addediyoruz. Allah’ın izniyle bu günler geçecek. Ama bu dönemde yaptıklarınız unutulmayacak. Amacımız sanayide, üretimde yeni ne varsa tüm bunları önce meslek lisesi öğretmenleri ardından da öğrencilerinin tanıması.”

Öğretmenlerden kendilerine yatırım yapmalarını isteyen Selçuk, konuşmasının ardından öğretmenlerin fikirlerini ve önerilerini dinledi. Buluşmada, hem koronavirüs salgını sürecinde yapılanlar, hem de sonraki sürece ilişkin planlar konuşuldu.