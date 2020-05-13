'Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları' Muş’ta

Türkiye’nin dört bir yanında her bir öğretmenin aynı heves ve sorumlulukla, uzaktan eğitim gibi yepyeni bir uygulamayı fedakârca omuzladığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslektaşlarına teşekkür etti. “Bu ülkenin çocuklarına hep beraber hizmet ediyoruz. Bir milletin, insanlığın geleceğine hizmet ediyoruz. Öğretmenlerin böyle bir kara günde nasıl bir rol üstlendiğini, öğretmenlerin verdiği destansı mücadeleyi bütün ülkenin konuşmasını istiyorum” diyen Ziya Öğretmen, meslektaşlarının ne ihtiyacı varsa var gücüyle yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

'BİLİM KURULU 'RİSKLİDİR' DEDİĞİ SÜRECE OKULLARI AÇAMAYIZ'

Video konferansa anne-babalarıyla katılan çocukların mesajı yine aynıydı. Her söz alan öğrenci bir an önce okuluna kavuşmak istediğini söyledi. Bakan Selçuk ise Bilim Kurulu’nu işaret ederek “Okulların açılması için bilimsel veriler neyi işaret ediyorsa onu yapacağız. Bilim Kurulu risklidir dediği sürece okulları açamayız” diye yanıt verdi.

Hasköy Anadolu İmam Hatip Lisesi rehber öğretmeni Mehtap Karaca, Bakan Selçuk’u Eylül ayında Muş’ta yapılması planlanan 22'nci Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’ne davet etti.

'EBA’YI GEÇİCİ DEĞİL; KALICI BİR ÇÖZÜM OLARAK DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Buluşmaya katılan bilişim teknolojileri öğretmenleri köy okullarında kodlama, yazılım eğitimlerinin temelini oluşturmak için gösterdikleri çabayı anlattı. Uzaktan eğitim sürecinde çocukların derse ilgisinin arttığı tespiti de gündemdeydi. Bilişim teknolojileri öğretmeni Salih Kan, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin bir arada kullanıldığı karma bir modele geçiş yapılıp yapılamayacağını sordu. Bakan Selçuk, virüs sürecinin hayatımıza dâhil ettiği birçok şeyin kalıcı olabileceğini belirterek, “Artık her şeyi yüz yüze yapmak ve çok yoğun ders saatleriyle çocukları bunaltmak doğru olmayabilir. Biz de bu paradigma dönüşümüne ayak uydurmak için koronavirüs salgını döneminde eğitimi yürüttüğümüz EBA’yı geçici değil kalıcı bir çözüm olarak değerlendireceğiz. Bundan sonra da takviye için, ders dışı etkinlikler için EBA’yı kullanacağız” dedi.

Bulanık ilçesine bağlı bir köyde öğretmenlik yapan Betül Özçelik Dayı öğrencilerinin özel bir notunu iletti. Bakan Selçuk, çocukların bir Bakan’ın okullarına gelmesini imkânsız bulduğunu söyleyen Betül öğretmene “Muhakkak geleceğiz” diyerek söz verdi.

36 yıllık öğretmen Mustafa Ergen de kendisi gibi öğretmen olan kızı Muş’a atanınca bu kente tayin istediğini anlattı. Ankara’dan sonra öğretmenlik yaptığı Muş’un kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu, çok mutlu çalıştığını belirtti.

Bakan Selçuk, “Okul açıldıktan sonra birleştirilmiş sınıflar için bir uyum süreci planlanıyor mu?” diye soran Tuğba Harmankaya’ya bu konuda özel bir çalışma yapıldığını ifade etti. Selçuk, “Uyum için akademik takvimde özel bir zaman ayıracağız. Özellikle köy okulları ve birleştirilmiş sınıflar için ek kaynaklar da gelecek” diye konuştu.