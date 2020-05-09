'Ziya Öğretmen İle Eğitim Buluşmaları' Bartın’da

Ziya Öğretmen, meslektaşları ile dijital ortamda buluşmalar yapmayı sürdürüyor. Rize, Sakarya, Mersin ve Hakkari’nin ardından Ziya Öğretmen bu kez Bartın’daki meslektaşlarının evlerine konuk oldu. Küresel koronavirüs salgını dolayısıyla okullardaki eğitime ara verilmesiyle eş zamanlı olarak başlatılan uzaktan eğitim sürecinde verdikleri destekten dolayı meslektaşlarına teşekkür eden Bakan Selçuk şöyle konuştu:

“İnsanların, toplumların işlerini ne kadar inançla yaptıkları zor zamanlarda belli olur. Bu dönemde öğretmen arkadaşlarım gerçekten büyük bir çaba gösteriyor. Çocuklarımızı yalnız bırakmadınız, velilerimizle irtibatı kesmediniz. Çocukların eksiğinin giderilmesi için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bütün bu süreçte gerek uzaktan eğitim gerek mesleki eğitim gerek Bilim ve Sanat Merkezleri’ndeki üretim anlamında önemli adımlar attık. Dünya ülkelerini de izliyoruz. Emin olun bizim bulunduğumuz nokta oldukça iyi. Bundan da mutluluk duyuyorum.”

Meslektaşlarını da dinlemek istediğini belirten Bakan Selçuk, “Neye ihtiyacınız var ise biz size yardımcı olmaya her zaman hazırız.” diyerek sözü öğretmenlere bıraktı.

'ÖĞRETMENLERİMİZİN YÜKSEK MORALİ BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR'

Bartın’daki öğretmenler, Bakan Selçuk ile uzaktan eğitim sürecine ilişkin tespitlerini, veli ve öğrencilerden gelen geri bildirimleri paylaştı. Okul yöneticileri ise kentte koronavirüsle mücadele kapsamında mesleki eğitim ve BİLSEM’lerde yapılan üretime ilişkin rakamları aktardı. Bu süreçte bakanlık üzerinden sağlanan koordinasyonun sürecin iyi yönetilmesinde önemli bir unsur olduğunu belirten öğretmenler, farklı mekanlarda olunsa da herkesin kendisini aynı bütünün parçası olarak hissettiğinin altını çizdiler.

Öğretmen Canan Uçar, bu sürecin uzaktan eğitimde gönül temasını ve teknolojiyi doğru kullanmayı öğrettiğine işaret etti.

30 yıllık öğretmen Kadriye Yolcu ise hala stajyerliğindeki heyecanı yaşadığını dile getirdi.

Eşi de kendisi gibi öğretmen olan Elif Topaloğlu ise evlerin okula dönüştüğünü, eşinin, kendisinin ve iki kızının farklı odalarda ders yaptığını anlattı.

Öğretmenlerin bu yüksek moralinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Bakan Selçuk da “Uzaklaştıkça yakınlaşıyoruz diyerek farklı beceriler kazanma fırsatımız oldu” diye konuştu.

Öğretmenlerin yanlarında bulunan çocukları ile de sohbet eden Bakan Selçuk, onların uzaktan eğitimle ilgili değerlendirmelerini de dinledi.

Okullar açıldıktan sonra telafi eğitimi için gün gün hafta hafta planlamalar yapıldığının altını çizen Selçuk, “her şeyin başı sağlık” anlayışıyla tüm senaryoların üzerinde en ince ayrıntısına kadar çalışarak, en doğru yolu bulmaya çalıştıklarını belirtti.