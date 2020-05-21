'Ziya Öğretmen İle Eğitim Buluşmaları' Ardahan’da

'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında bu kez Ardahan’da görev yapan meslektaşları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ağırladı. Söz alan her öğretmen zor koşullarda hayata geçirdikleri çalışmalarını ve projelerini anlattı, ardından yeni çalışmalar için isteklerini iletti Ziya Öğretmen’e...

81 ilde, her bir ilçede öğretmenlerin gösterdiği gayreti gördüğünü belirten Bakan Selçuk, “Gözüm arkada değil. Siz orada, öğrencilerinizin, velilerinizin yanındasınız. Bu çabalarınızdan çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Hem öğretmenler hem de öğrenciler mesafelerin öneminin olmadığının aslında eğitim ailesinin her bir ferdinin aynı heyecanla aynı hedefe ilerlediğinin altını çizdi.

Köy öğretmeni Arzu Kaçar, uzaktan eğitimi öğrencilerinin nasıl heyecanla ve büyük bir mutlulukla takip ettiğini ifade ederken, babasının telefonuyla evden çıkıp tavuk sesleri, koyun sesleri arasında derse katılan bir öğrencisini anlattı. Bakan Selçuk da bu sürecin çocuklara ve öğretmenlere yeni ve daha önce karşılaşılmamış durumlarda ne yapılabileceğine dair beceriler kattığını belirterek tüm öğrencilere sevgilerini gönderdiğini söyledi.

SALGIN SONRASI İLK İL ZİYARETİ ARDAHAN’A

Öğretmenler her ildeki dijital buluşmanın yanı sıra yüz yüze bir sohbete de davet ediyordu. Davet Ardahan’dan da geldi. Meryem Keskendir “Biz uzakta kaldık. Bize öncelik verin. Öğrencilerimizin böyle bir motivasyona ihtiyacı var” deyince Bakan Selçuk, ilk kez söz verdi. Koronavirüs salgını sonrası ilk il ziyaretini Ardahan’a yapacağını belirtti.

Öğrencilerine hayal ettikleri şeyin belki de çok uzak olmadığını anlatmak için bütün imkânlarını seferber edip Ankara seyahati planlayarak Anıtkabir gezisine götüren Gülsüm Dereci, okulun boş bir sınıfını zeka oyunlarını atölyesine dönüştürüp il çapında öğrencilerine bu alanda dereceler kazandıran, kullanılmayan öğretmen lojmanının tüm odalarını atölyeye dönüştüren Gülen Karakulak, Ardahan’ın fedakar öğretmenlerinden sadece ikisiydi.

Bakan Selçuk, meslektaşlarına “Ne istiyorsanız, ne yapmayı planlıyorsanız bilin ki biz sizin arkanızdayız” diye seslendi.

'KİTABIN HEMEN YOLA ÇIKIYOR'

Öğretmen Göksal Sert’in yanında oğlu Salih vardı. 23 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100'üncü yılı için çocukların yazdığı 100 öyküyle kitaplaştırılan 'Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler'de onun da hikayesi vardı. Dijital kopyası elindeydi ama Salih kitabına dokunmak istiyordu. “Nereden alabilirim?” diye sordu. Bakan Selçuk Salih’in imzalı kitabının hemen kargoya verileceğini söyledi.

Tamer Kobalas ise Posof’tan kemençesiyle programa renk kattı.