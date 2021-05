Zitvatorok Antlaşması Nedir? Zitvatorok Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Osmanlı devleti son yıllarında sık sık savaşlar yapmakta ve bu savaşlar çok uzun süre sürmektedir. Bu savaşların oldukça uzun sürmesi her iki devlet açısındandı oldukça tehlikeli ve yorucu olmaktadır.

Zitvatorok Antlaşması Nedir?

Osmanlı devleti 16. Yüz yıllarda sık sık Avusturya Macaristan devleti ile savaş hailinde bulunmuştur. Bu savaşların pek çoğu toprak ve ganimet için gerçekleşmiştir. Fakat unutulmaması gereken Osmanlı devletinin eski gücünde hala olmamalıdır. Bu nedenle savaşlar oldukça uzun ve zahmetli sürmekteydi. Bu savaşlardan biri olan Avusturya Osmanlı savaşı yaklaşık on yıl açkın sürmekteydi. Bu durum neticesinde Osmanlı devleti ile Avusturya Macar devleti arlarında Zitvatorok Antlaşması imzalamak duruma kalmışlardır.

Zitvatorok Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Zitvatorok Antlaşması Osmanlı devleti ile Avusturya Macar devleti arasında imzalanana bir tür barış anlaşması olarak bilinmektedir. Bu anlaşma neticesinde Osmanlı devleti on yılı aşkın süren bir savaşın eşiğine gelmiş olmaktadır. Fakat her zaman olduğu gibi her iki devlet için de Zitvatorok Antlaşması o kadar uzun soluklu bir anlaşma olmamıştır.

Zitvatorok Antlaşması Tarihi ve Özeti

11 Kasım 1606 yılında bizzat Avusturya’da imzalanan bir anlaşma olarak Zitvatorok Antlaşması tarihe geçmiştir. Bu anlaşma metni kısaca her iki devletinde birbirinin iç işlerine müdahale etmemesi ile alakalı olmaktadır. Fakat Türk toprakları üzerinde gözü olan Avusturya bu anlaşmaya pek sadık kalmayıp kısa süre içerisine Türk topraklarında tekrar saldırmıştır. Zitvatorok Antlaşması zamanında pek çok devlet ve pek çok gazeteci tarafında yakından takip edilen bir anlaşma niteliği taşımaktadır.

Zitvatorok Antlaşması Maddeleri

Zitvatorok Antlaşması maddeleri her iki devletin de çıkarları doğrultasıdan yapılan bir anlaşma maddeleri niteliği taşımaktadır. Anlaşma metnine ve genel olarak maddelerine bakıldığı zaman aslında bir barış anlaşmasında ziyade bir ateşkes olduğu düşünülebilmektedir. Zitvatorok Antlaşması maddeleri şunlar olmaktadır.

l Estergon, Eğri, Kanije kaleleri Osmanlı Devleti himayesinde bırakılacaktır ve bir daha tacizler olmayacaktır.

l Raap ve Komarom kaleleri ise Osmanlı hâkimiyetinde bulunmayıp Avusturya da kalacaktır.

l Avusturya sadece bir kere 200.000 altın savaş tazminatını Osmanlıya vermek zorundadır.

l Tekrar eskisi gibi Avusturya kıralı Osmanlı padişahına eşit olmak zorundadır.

l Avusturya kendi elinde bulunan Macaristan toprakları için ödemeye devam ettiği senelik 30 bin vergi ödenmeyecek.

l Bu antlaşma 20 sene yürürlükte kalacaktır ve her iki devlet bu anlaşamaya saygı gösterecektir.

Zitvatorok Antlaşması Önemi

Osmanlı devleti birkaç cephede savaş dâhilinde bulunduğu için aynı başarıyı barış görüşmelerinde de sürdürmesi oldukça sor olmaktadır. Fakat Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlı bütçesi ve ekonomisi oldukça rahat bir nefes almıştır. Anlaşma devamında her iki devletin de saygı duyacağı ibaresi pek geçerli olmamıştır. Ayrıca bu anlaşma ile tekrar Avusturya kralı Osmanlı padişahına eşit sayılmıştır. Bu aslında Osmanlının siyasi üstünlüğü açısında son derece önemli bir hamle olarak bilinmektedir.

Zitvatorok Antlaşması Sonuçları

Osmanlı devletinin almış olduğu 200.000 altın yükü ekonomik açıdan oldukça rahatlatıcı olmuştur. Zitvatorok Antlaşması ile uzun süredir zafer inancı Türk askerleri üzerinde etkinliğini sürdürmüştür. Bu arada batıda olan kazanımların sonucu olarak doğuda daha kuvvetli ve emin adımlar atılmıştır.