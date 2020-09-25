Zıt Anlamlı Kelimeler Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı Ve Örnek Listesi
Türkçe’ de birçok kelime bulunmaktadır. Her bir kelimenin anlamı bulunur. Sözcükte anlam konusunun temel olan anlatımlarından biri de zıt anlamlı kelimelerdir. Türkçe kelimelerde birçok zıt anlamlı kelime bulunmaktadır. Zıt anlamlı kelimeler nelerdir? İşte zıt anlamlı kelimelerin konu anlatımı ve zıt anlamlı kelimelerin detaylarını sizler için derledik.
Anlam olarak birbirleri ile çelişen sözcükler zıt anlamlı sözcükler olarak adlandırılmaktadır. Türk dilinin doğru kullanılabilmesi için, anlatım bozuklukları yapılmaması için, kişilerin kendilerini doğru ve etkili olarak ifade edebilmeleri için aynı zamanda sınavlarda öğrencilerin zorlanmaması için zıt anlamlı kelimeler bilinmelidir.
Zıt Anlamlı Kelimeler
Sözcükte anlam konusunun bir içeriği olan zıt anlamlı kelimeler mutlaka doğru öğrenilmesi ve anlaşılması gereken bir konudur. Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir.
Anlam bakımında zıt olan kelimeler bilinmediği takdirde bir cümle içerisinde aynı anda kullanılabilir. Zıt anlamlı kelimelerin aynı cümle içerisinde yer alması anlatım bozukluğuna sebep olur. Zıt anlamlı kelimelerin neler olduğu çok iyi öğrenilmelidir ve aynı cümle içerisinde kullanılmamalıdır.
Zıt anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı
Anlamları bakımından birbirleri ile çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler denildiğini öğrendik. Zıt anlamlı kelimeler iyi ve kötü gibi anlam açısından bir birinin tam zıttını ifade eden kelimelerdir. Örnek olarak “ zengin” kelimesinin ele alabiliriz. Zengin kelimesi kişinin elinde bir paranın veya maddi bir değeri olan herhangi malın sayı anlamında fazla olmasını ifade eder.
Zengin sözcüğünün ifade ettiği bu anlamın tam tersini ifade eden; elinde para ya da maddi olarak değeri olan bir malın hiç olmadığı insanlarda vardır. Bu insanlara ise “fakir” denilmektedir. Zengin ve fakir kelimeleri anlam bakımından bir birlerinin tam tersi olan durumları ifade ettikleri için bu iki sözcük birbirleri için zıt anlamlı sözcüklerdir.
Zıt anlamlı olan kelimeler öğrenciler tarafından doğru öğrenilmelidir. Hem sınavlarda hem de tüm hayat boyunca dilin doğru kullanılması ve kişinin kendini etkili şekilde ifade edebilmesi açısından önemlidir. Zıt kelimeler sadece anlam bakımından birbiri ile çelişen kelimelerdir, olumlu anlamı olan bir kelimenin olumsuz anlamı zıt anlamlı kelime olarak sayılamaz. Örneğin; alçalmak kelimesinin olumsuzu olan alçalmamak zıt anlamlı olarak adlandırılamaz. Alçalmak kelimesinin zıt anlamlısı ise yükselmektir.
Kelimelerin olumsuzu zıt anlam olarak adlandırılamaz. Tekrar bir örnek vermek gerekirse; güzel kelimesinin olumsuzu güzel değildir. Fakat güzel kelimesinin zıt anlamlısı çirkindir. İkisi birbirinden farklı sözcüklerdir.
Her sözcüğün zıt anlamı bulunmaz. Zıt anlamlı kelimeler genel olarak derecelendirilebilen kavramlarda karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; az, küçük, dar, soğuk, yüksek gibi kelimelerin zıt anlamlısı bulunabilir. Birçok öğrenci her kelimenin zıt anlamlısının olduğunu sanıp özellikle kelimelerin olumsuzlarını zıt anlam olarak görebiliyorlar. Her sözcüğün zıt anlamlısı olmadığı çok iyi anlaşılmalıdır.
Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi
Aşağı – Yukarı
Açık – Kapalı
Koyu – Açık
Alt – Üst
Akıllı – Aptal
Asgari – Azami
Çekingen – Atılgan
Ön – Arka
Usta – Acemi
Kara – Ak
Satıcı – Alıcı
Uslu – Afacan
Tok – Aç
Tatlı – Acı
Kibirli – Alçakgönüllü
Siyah – Beyaz
Dolu – Boş
Doğu – Batı
Savaş – Barış
Bitirmek – Başlamak
Soru – Cevap
Cömert – Cimri
Korkak – Cesur
Tek – Çift
Eğik – Dik
Geç – Er
Yeni – Eski
Gece – Gündüz
Gelir – Gider
Gelecek – Geçmiş
Gerçek – Hayal
Kalabalık – Issız
Zarar – Kar
Tenha – Kalabalık
Dış – İç
Çıkış – İniş
Büyük – Küçük
Yaz – Kış
Kabul – Ret
Kaba – Nazik
Negatif – Pozitif
Çürük – Sağlam
Soğuk – Sıcak
Çoğul – Tekil
Kirli – Temiz
Bayat – Taze
Yaramaz – Uslu
Şişman – Zayıf
Genç – Yaşlı
Yabancı - Yerli
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