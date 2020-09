Zıt Anlamlı Kelimeler Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı Ve Örnek Listesi

Anlam olarak birbirleri ile çelişen sözcükler zıt anlamlı sözcükler olarak adlandırılmaktadır. Türk dilinin doğru kullanılabilmesi için, anlatım bozuklukları yapılmaması için, kişilerin kendilerini doğru ve etkili olarak ifade edebilmeleri için aynı zamanda sınavlarda öğrencilerin zorlanmaması için zıt anlamlı kelimeler bilinmelidir.

Zıt Anlamlı Kelimeler

Sözcükte anlam konusunun bir içeriği olan zıt anlamlı kelimeler mutlaka doğru öğrenilmesi ve anlaşılması gereken bir konudur. Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir.

Anlam bakımında zıt olan kelimeler bilinmediği takdirde bir cümle içerisinde aynı anda kullanılabilir. Zıt anlamlı kelimelerin aynı cümle içerisinde yer alması anlatım bozukluğuna sebep olur. Zıt anlamlı kelimelerin neler olduğu çok iyi öğrenilmelidir ve aynı cümle içerisinde kullanılmamalıdır.

Zıt anlamlı Kelimeler Konu Anlatımı

Anlamları bakımından birbirleri ile çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler denildiğini öğrendik. Zıt anlamlı kelimeler iyi ve kötü gibi anlam açısından bir birinin tam zıttını ifade eden kelimelerdir. Örnek olarak “ zengin” kelimesinin ele alabiliriz. Zengin kelimesi kişinin elinde bir paranın veya maddi bir değeri olan herhangi malın sayı anlamında fazla olmasını ifade eder.

Zengin sözcüğünün ifade ettiği bu anlamın tam tersini ifade eden; elinde para ya da maddi olarak değeri olan bir malın hiç olmadığı insanlarda vardır. Bu insanlara ise “fakir” denilmektedir. Zengin ve fakir kelimeleri anlam bakımından bir birlerinin tam tersi olan durumları ifade ettikleri için bu iki sözcük birbirleri için zıt anlamlı sözcüklerdir.

Zıt anlamlı olan kelimeler öğrenciler tarafından doğru öğrenilmelidir. Hem sınavlarda hem de tüm hayat boyunca dilin doğru kullanılması ve kişinin kendini etkili şekilde ifade edebilmesi açısından önemlidir. Zıt kelimeler sadece anlam bakımından birbiri ile çelişen kelimelerdir, olumlu anlamı olan bir kelimenin olumsuz anlamı zıt anlamlı kelime olarak sayılamaz. Örneğin; alçalmak kelimesinin olumsuzu olan alçalmamak zıt anlamlı olarak adlandırılamaz. Alçalmak kelimesinin zıt anlamlısı ise yükselmektir.

Kelimelerin olumsuzu zıt anlam olarak adlandırılamaz. Tekrar bir örnek vermek gerekirse; güzel kelimesinin olumsuzu güzel değildir. Fakat güzel kelimesinin zıt anlamlısı çirkindir. İkisi birbirinden farklı sözcüklerdir.

Her sözcüğün zıt anlamı bulunmaz. Zıt anlamlı kelimeler genel olarak derecelendirilebilen kavramlarda karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; az, küçük, dar, soğuk, yüksek gibi kelimelerin zıt anlamlısı bulunabilir. Birçok öğrenci her kelimenin zıt anlamlısının olduğunu sanıp özellikle kelimelerin olumsuzlarını zıt anlam olarak görebiliyorlar. Her sözcüğün zıt anlamlısı olmadığı çok iyi anlaşılmalıdır.

Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi

Aşağı – Yukarı

Açık – Kapalı

Koyu – Açık

Alt – Üst

Akıllı – Aptal

Asgari – Azami

Çekingen – Atılgan

Ön – Arka

Usta – Acemi

Kara – Ak

Satıcı – Alıcı

Uslu – Afacan

Tok – Aç

Tatlı – Acı

Kibirli – Alçakgönüllü

Siyah – Beyaz

Dolu – Boş

Doğu – Batı

Savaş – Barış

Bitirmek – Başlamak

Soru – Cevap

Cömert – Cimri

Korkak – Cesur

Tek – Çift

Eğik – Dik

Geç – Er

Yeni – Eski

Gece – Gündüz

Gelir – Gider

Gelecek – Geçmiş

Gerçek – Hayal

Kalabalık – Issız

Zarar – Kar

Tenha – Kalabalık

Dış – İç

Çıkış – İniş

Büyük – Küçük

Yaz – Kış

Kabul – Ret

Kaba – Nazik

Negatif – Pozitif

Çürük – Sağlam

Soğuk – Sıcak

Çoğul – Tekil

Kirli – Temiz

Bayat – Taze

Yaramaz – Uslu

Şişman – Zayıf

Genç – Yaşlı

Yabancı - Yerli