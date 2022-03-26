Zıt anlam nedir ve örnekleri nelerdir? Karşıt anlam konu anlatımı

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Zıt anlamlı kelimeler aynı zamanda karşıt anlamı olarak da ifade edilir. Türkçe üzerinden bakıldığı vakit bu konuda birçok farklı kelime bulunmaktadır. Daha doğrusu hemen her kelimenin mutlaka bir karşıt anlamı bulunur. Böylece bu karşıt anlam zıt kelimeler üzerinden ele alınır ve amaca uygun değişik yerlerde değerlendirilir.

Zıt Anlam Nedir?

Sözcüklerin doğası gereği birbirine uyumsuz olan karşılıkları zıt anlamlı kelimeler olarak ifade edilir. Mesela uzun olan bir şeyin kısa olmaması gerekir. Aynı şekilde kısa olan bir şey uzun olmamalıdır. Bu yapılar birbirine zıttır ve zıt anlamlı kelimeler olarak değişik biçimlerde değerlendirir. Örneğin uzun kelimesinin karşıt anlamlısı kısa olarak öne çıkar. Birbirinin tersi anlamları üzerinden de ele alınabilir. Genel tabir üzerinde öncesi hem okunuşları hem de anlamları birbirine karşı olan kelimeler zıt anlamlı olarak ifade edilir. Karşılıklı olarak bu kelimeler birbirine zıttını ifade eder. Özellikle öğrencilerin mutlaka bilmesi gerektiği konular içerisinde yer almaktadır.

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Zıt Anlam Örnekleri Nelerdir?

Zıt anlam üzerinden verilebilecek birçok farklı örnek bulunmaktadır. Bu örnekler Türkçe eşliğinde kelimeler ya da kelime grupları bazında ele alınır. Böylece birbiri içerisindeki ilişki tersi olarak, yani zıt biçimde ele alınır. Aynı zamanda bunlar karşıt anlamlı kelimeler olarak da ifade edilir.

Örnek:

Aşağı - yukarı

Açık - kapalı

Siyah - beyaz

Uzun - kısa

Artı - eksi

Doğu - Batı

Barış - savaş

Çalışkan - Tembel

Çift - tek

Dost - Düşman

Dar - Geniş

Çirkin - Güzel

Görüldüğü gibi bu şekilde daha sayısız zıt anlamlı kelimeler üzerinden örnek vermek mümkün. Özellikle bu kelimeler alfabetik sıralamaya göre oldukça fazla sayıda ön plana çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile A'dan başlamak suretiyle Z'ye kadar devam eden birçok zıt anlamlı kelimeler kullanmak mümkün. Böylece bu kelimeler hem tek başına hem de cümle içerisinde birbirinin zıttı olarak değişik yerlerde kullanım imkanı tanımaktadır.

Karşıt Anlam Konu Anlatımı

Kelimelerin ilişki bakımından birbirine ters anlam üzerinden ifade sunması karşıt anlamı olarak bilinir. Böylece bir kelimenin zıt anlamlısı, okunuş ve yazılış bakımından farklı olarak, değişik bir anlam sunar. Ancak bu anlam kelimenin tam zıttı ya da karşıtı olarak ifade edilir. Verilecek örneklerden biri olarak uzun kelimesi herhangi bir yapının yüksekliğini gösterir. Bunun tam tersi olarak ise kısa kelimesi, yine o yapının ne kadar küçük olduğunu anlatır. Birbirinin tam tersi anlamları ile beraber farklı yapıları değerlendirme imkanı sağlamaktadır. Böylece anlam olarak birbiriyle çelişen kelimeler zıt anlamlı sözcükler olarak ön plana çıkmaktadır.

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Zıt Anlamlı Kelimeler Üzerinden Örnek Cümleler

Zıt anlamlı kelimeleri kullanmak suretiyle birçok farklı cümle oluşturmak mümkün. Böylece bu cümleler yapısına bağlı olarak farklı biçimlerde değişik anlamları ön plana çıkar.

O çocuk gerçekten çok uzun boyluymuş.

Sana onun çok kısa olduğunu söylemiştim.

Benim en sevdiğim renk siyah olduğunu ifade etmem gerekir.

Bugün resimde beyaz renk kullanacağız.

O gerçekten iyi bir insan.

Kötü insanlardan her zaman uzak durmak gerekir.

Görüldüğü gibi yukarıdaki cümleler üzerinden birbirinin zıttı sözcükler ile farklı cümle kurmak mümkün. Böylece hem okunuşları hem de yazılışları bakımından farklı olan bu kelimeler, anlam çelişmesi üzerinden cümle içerisinde değerlendirilir.