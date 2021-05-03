Ziştovi Antlaşması Nedir? Ziştovi Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Osmanlı devleti 18. Yüzyılda sık sık birkaç cephede savaşlarda bulunmuştur. Bu savaşlar hem Osmanlı devleti açsından hem de Avusturya gibi yeni gelişmekte olan devletler açısından son derce önemli olmaktadır.

Ziştovi Antlaşması Nedir?

Ziştovi Antlaşması nedeni Osmanlı ve Avusturya devletinin sık sık savaşlarının uzun sürmesi nedeni ile yıpranmaları olmaktadır. İlk olarak Rusya ve Avusturya Osmanlı devletine karşı bir ittifak halinde bulunmuşlardır. Devamında bu iki ülke aynı anda kuzeyden ve batıdan saldırmaya başlamıştır. Bu saldırlar başlar başlamaz aynı anda iç isyanlarda baş göstermiştir.

İç isyanların fitilini daha çok Slav kökenli azınlık gruplar üstlenmekteydi. Tam olarak bu üç devletin bir birin yenememesi üzerinde Avusturya Osmanlı ile Ziştovi Antlaşması yaparak geri çekilmiştir.

Ziştovi Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Ziştovi Antlaşması Osmanlı devleti ile Rusya arasından geçen bir anlaşma olmaktadır. Anlaşma adını Bulgaristan’ın Ziştovi şehrinden almaktadır. Ve anlaşma yine bu şehirde gerçekleşmiştir.

Ziştovi Antlaşması Tarihi ve Özeti

Ziştovi Antlaşması 4 Ağustos 1791 yılında gerçekleşen bir anlaşma olarak bilinmektedir. Ziştovi Antlaşması çeşidi barış anlaşması olduğu için her iki devlet de kendince karlı olarak gördükleri parçaları almaktadır. Ziştovi Antlaşması anlaşma metni Osmanlı Türkçesi ve Fransızca olmak üzere iki adet olmaktadır. Ziştovi Antlaşması özet olarak aşırı derce de yıpranan Avusturya krallığının barış yapma isteği doğrultusunda hazırlanmıştır.

Ziştovi Antlaşması Maddeleri

Ziştovi Antlaşması maddeleri pek çok açıdan bir barış anlaşması niteliği taşımaktadır. Fakat oldukça fazla ve etnik grup bulunduran Osmanlı devleti için bazı anlaşma maddeleri oldukça tehlikeli sonuçlar doğurmuştur. Bu anlaşma maddeleri şu şekilde olmaktadır.

l Belgrad bölgesi de içinde olmak üzere Avusturya ülkesinin işgal ettiği yerler boşaltılacak ve Osmanlı devleti himayesine bırakılacaktır.

l Unni ile Orsova nehri içinde olacak şekilde çevresindeki bazı bölgeler de Avusturya ülkesinin olacaktır.

l Osmanlı Devleti ve Avusturya Arşidüklüğü ülkelerini sınır olarak Dinyester Irmağı belirleyecektir.

l Her iki devlet de her hangi bir durumda ticari faaliyetlerinin yürüten tüccarlara zarar vermeyecektir.

l Avusturya Osmanlı devleti savaşa devam ettiği sürece Rusya ile hiçbir şekilde yardımlaşmayacaktır. .

l Daha önce yapılan anlaşmalarında geçerliliğini koruyacak şekilde ticari imtiyazların geçerliliği devam edecektir.

l Ruslarla anlaşma yapılana kadar barış anlaşması yapılana kadar veya savaş bitene kadar Hotin Kalesi Avusturya’da kalacak fakat sonrasında Osmanlı Devleti’ne verilecektir.

Ziştovi Antlaşması Önemi

Ziştovi Antlaşması ile birlikte Osmanlı devleti birden fazla cephede sürdüğü savaşta rahat bir nefes almıştır. Özellikle en sağlık şekilde savaşın sürmesi için yapılması gereken her türlü hamleler Ziştovi Antlaşması atılmıştır. Osmanlının duraklama ve batma devrinde en mantıklı barış anlaşmalarında biri olarak Ziştovi Antlaşması görülmektedir. Ziştovi Antlaşması en önemli madde imtiyazların kaldırılmayacağı maddesi olmaktadır. En zararlı madde olarak da geçerli olmaktadır bu madde.

Ziştovi Antlaşması Sonuçları

Ziştovi Antlaşması sonucunda Osmanlı devleti Rusya ile mücadelesinde daha başarılı olmuştur. Fakat Rusya ile yapılan anlaşma sonucunda kayıplara uğramıştır. Ayrıca Ziştovi Antlaşmasında yer alan imtiyazların devamlılığı durumunda oldukça hasar almıştır. Osmanlı batıda aldığı bu başarılar ile kuzeyde ve doğu cephesinde başarılı anlaşmalara yol açamamıştır.