Zırva Tevil Götürmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazı atasözleri bir çok konuda tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir. Bazı konularda ise konunun tamamını ifade etmek için tek başına yeterli olabiliyor. Bu atasözünün etkinliğine ve hangi konu üzerinde kullanıldığına bağlıdır. Doğru yerde doğru bir cümle kurulması hem o kişiyi ön plana çıkarır hem de haklı olma konusunda çok daha avantajlı bir konuma taşır. Bu yüzden atasözlerinin kullanım alanlarını iyi bir şekilde analiz etmek gerekir.

Zırva Tevil Götürmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı saçmalıklarla dolu bir konuya anlam yükleyerek ortaya atmak mantıksız ve gereksizdir şeklinde ifade ediliyor. Boş ve gereksiz konuları göründüğünden farklı anlamlarla gündeme getirmek doğru bir hareket değildir.

Zırva Tevil Götürmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Dönüp dönüp aynı lafı süsleme zırva tevil götürmez.