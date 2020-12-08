Ziraat Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Ülkemiz tarım ülkelerinden bir tanesi olduğu için Ziraat mühendislerine de oldukça fazla ihtiyaç duyulan bir ülkedir. Ziraat Mühendisleri genel olarak sayısal çıkışlı öğrencilerin tercih edebileceği bölümler arasında yer alır. Üniversite sınavında yeterli puanı alan öğrenciler Mühendislik fakültelerinde ziraat mühendisliği bölümünde okuyabilir.

Ziraat Mühendisliği Nedir?

Ziraat mühendisliği genel olarak tarımsal üretim ve işletme anlamında faaliyet gösteren bir mühendislik dalıdır. Ziraat Mühendisleri teknolojiyi tarım prensipleri ile birleştirerek tarımın daha sağlıklı ve verimli koşullarda yapılmasını sağlayan bir mühendislik dalıdır. Bu Mühendislik dalının temel amacı tarımsal uygulamalarının etkinliğini artırmaktadır.

Ziraat Mühendisleri genel anlamda tarımda kullanılan ekipmanların ve makinelerin tasarımını yapan bu makinelerin yapımı surecinde yer alan ve makinelerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunan bir mühendislik dalıdır. Barajlar, su depoları, tarımsal altyapı ile ilgili çalışmalar yapan ziraat mühendisleri tarımın geliştirilmesi için ayrıca bu bölgelerde de çalışmalarda bulunur.

Büyük çiftliklerde de görev alabilen ziraat mühendisleri kirliliğin kontrolü için çevre çalışmaları yapar. Bazı ziraat mühendislerinin görevi ise biyoyakıt ürünleri geliştirerek daha sürdürülebilir bir yakıt üretmektir. Böylece benzinin yerini alabilecek yeni daha sağlıklı ve sürdürülebilir yakıtlar üretebilir.

Ziraat Mühendisliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

Ziraat Mühendisliği bölümü; Mühendislik fakültelerinde yer alan ve genel olarak hazırlık sınıfı bulunmayan bir bölümdür. Ziraat mühendisliği bölümü 8 dönemlik eğitim veren bir bölüm olarak karşımıza çıkar.

Ziraat Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ziraat mühendisliği bölümü dersleri ilk iki yıl genel mühendislik dersleri alırken sonraki 2 yıl ziraat mühendislerinin daha çok işine yarayacak ziraat mühendisliği disiplinini daha uyumlu olan dersler yer almaktadır. Ziraat mühendisliği öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldığı bazı dersler ise şunlardır:

- Botanik

- Meteoroloji

- Toprak bilgisi

- Genel ekonomi

- Tarım ve deontoloji

- Mühendislik matematiği

- Genel mikrobiyoloji

- Tarım ekonomisi ve işletmecilik

- Hayvan yetiştirme teknikleri

- Gıda bilim teknolojisi

- Temel bilgi teknolojileri

- Teknik resim

- Ekoloji

- Bitki fizyolojisi

- Malzeme bilgisi

- Genetik

- Kültür- teknik

- Tarımsal mekanizasyon

- Genel bahçe bitkileri ve zararlıları olarak bulunmaktadır.

Öğrenciler 8 dönemlik eğitim öğretim hayatları boyunca daha birçok dersten sorumlu olacaktır. Bu ve diğer derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Ziraat Mühendisi ünvanıyla mezun olurlar.

Ziraat Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler tarımsal aktivitelerde teknolojinin kullanımını sağlayarak daha çok ürün elde etme ile ilgili çalışmalarda bulunur. Aynı zamanda tarımsal makinelerin geliştirilmesinde de çalışmalar yapan Ziraat Mühendisleri tarımı geliştirmek amacıyla çalışır. Yeni geliştirilmiş tarım ekipmanları tasarlayarak geliştirir ve dönüştürür.

Ziraat Mühendisliği Bölümü Mezunu Nerelerde Çalışır?

Ziraat mühendisliği bölümü mezunları genel olarak kamuda ve özel sektörde istihdam edilebilir. Ziraat mühendisliği bölümünde mezun olan kişiler kamuda çalışmak istiyorlarsa KPSS'ye girerek yeterli puan almaları gerekmektedir. Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler genel olarak:

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

- Tarım Kredi Kooperatifleri

- Ticaret ve sanayi odaları

- Zirai tarım aletleri üreten firmalar

- Şeker Fabrikaları

- Tarım borsaları

- Ziraat Bankası

- Tarım ilaçları üreten firmalar ve buna benzer birçok yerde çalışabilir. Aynı zamanda çiftliklerde de görevlendirilebilen ziraat mühendislerinin çalışma alanı oldukça geniştir.

Ziraat Mühendisliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Vardır?

Ziraat Mühendisliği Bölümü son yıllarda çok sınırlandırılan bir bölümdür. Ziraat Mühendisliği bölümleri yalnızca üç üniversitede yer alan bir bölüm olarak karşımıza çıkar. Ziraat mühendisliği bölümünün bulunduğu üniversiteler:

- Adıyaman Üniversitesi

- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

- Isparta uygulamalı bilimler Üniversitesi olarak yalnızca üç bölümde yer alan ziraat mühendisliği bölümü mezunları genel olarak sayısal çıkışlı öğrencilerin tercih ettiği bölümlerden bir tanesidir.

Ziraat Mühendisliği Bölümünde Okuyacak Öğrencilerde Aranan Nitelikler

Sayısal alandan öğrenci alan ziraat mühendisliği bölümü öğrencileri bu mühendislik dalını okumak istiyorsa toprakla, bitkilerle ilgilenebilen ve bu alanda kendini geliştirmeye açık olan kişiler olmalıdır. Aksi durumda bu alanda başarılı olamaz.