Ziraat Mühendisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Ziraat Mühendisi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Ziraat mühendisi, günümüzde mühendislik teknolojisi ve de biyoloji biliminden yararlanarak toprak ve ya suyun korunması, var olan tarımsal ürünlerin işlenmesiyle ilgili tarımsal problemlere çözümler üretir.

Ziraat Mühendisi Nedir?

Ziraat mühendisliği mesleği tarla bitkileri, tarım, biyoteknoloji, toprak işleri gibi genel olarak ziraat alanlarında yürütülmektedir. Ziraat mühendislerinin en temel görevlerine bakıldığı zaman bilimsel ve de ekonomik yöntemler ile bitki yetiştirmek ve toprak analizi yapma bunların başında gelmektedir. Bu sayede ziraat mühendisleri bitkilerin yetiştirilmesine en uygun olan toprağı tespit ederler. Bitkileri bazı hastalıklardan korumaya yönelik olan iyileştirmeler yaparlar.

Ziraat Mühendisi Ne İş Yapar?

Günümüzde talep oranı yüksek olan ziraat mühendisliği;

Tarım ürünlerinde oluşacak hastalıklar konularında tavsiyelerde bulunur,

Bitki zararlıları ile mücadele planı oluşturur ve uygular,

Fide üretimi ve de sertifikalandırmasını sağlar,

Yeterli performansı sağlamak amacı ile tarım makinelerini ve ya ekipmanlarını test eder,

Hayvan barınağı ve ya hayvansal ürün işlemelerde süreçlerini denetler,

Su kalitesi ve nehir kontrolü, yeraltı ve su kaynakları ile ilgili olan konularda incelemelerde bulunur,

Çiftçilere ya da çiftlik kooperatifi üyelerine tarımsal üretkenlikleri geliştirmelerine yardımcı olabilecek eğitim programları düzenler,

Gıda işleme ve ya üretim tesisi operasyonlarını denetler,

Tarım ile ilgili sektörlerdeki çevre ve ya arazi ıslah projelerini tasarlar ve denetler,

Toprağı koruma ve suyu koruma amacı ile sulama ve taşkın gibi kontrol sistemlerini oluşturur.

Ziraat Mühendisi Nasıl Olunur?

Ziraat mühendisi olmak amacı ile üniversitelerin ziraat fakültelerinde yer alan ziraat mühendisliği bölümünden iyi bir şekilde mezun olmak gereklidir. 4 yıllık bir lisans eğitimi vermekte olan ziraat mühendisliği bölümünden mezun kişiler diploma alma hakkı kazanırlar. Ziraat mühendisi unvanı ile istedikleri alanda da çalışabilirler. Tarımın ve de üretimin önemli olduğu bu dönemde ziraat mühendisliği de oldukça önemlidir. Ayrıca önlisans bölümü olarak bilinen bitki koruma bölümünü okuyan öğrenciler de Dikey Geçiş Sınavı’na girip ziraat mühendisliği bölümüne dikey geçiş yapabilirler. Böylece 2 yıllık daha eğitim ardından bölümden mezun olan kişiler de ziraat mühendisi unvanını kazanırlar.

Ziraat Mühendisi Olma Şartları Nelerdir?

Günümüzde ziraat mühendisi olma şartları;

Problem çözme konusunda yaratıcı yaklaşımlar sergilemek,

Sözlü ve de yazılı yüksek bir iletişim becerisi göstermek,

Bazı çalışmaları önceliklendirip, düzenlemek ve de gerçekleştirmek amacı ile belirli hedefler ve ya planlar geliştirebilmek,

Bir ekip yönetimi gerçekleştirebilmek,

Başarılı iş planlaması ve ya zaman yönetimi sağlamaktır.

Ziraat Mühendisi Maaşları Ne Kadar?

Ülkemizde ziraat mühendisleri aylık kazançları çalıştıkları kurumlara ve ya sektörlere göre de değişiklikler göstermektedir. Ziraat mühendislerinin maaşları aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Tarım il ve ilçe müdürlüklerinde çalışan ziraat mühendisi 3.700 TL ile 4.200 TL arası maaş almaktadır. Tecrübe arttıkça alınan bu tutarlarda da artışlar gözlenmektedir. Ziraat mühendisliği günümüz koşullarında özel sektördeki firmaların artması ile önemli olan bir sektör haline de gelmiştir.

Ziraat Mühendisi İş İmkanları Nelerdir?

Ülkemizde ziraat mühendislerinin çalışabileceği işyerleri şu şekildedir. Bunlar;

Orman müdürlükleri

Yem Fabrikaları

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ( TAGEM )

Çiftlikler

Hayvansal üretim yapan işletmeler

Zirai ilaç firmaları

Meyve ve sebze üretimi yapan şirketler olarak bilinmektedir.

Ziraat mühendisleri aynı zamanda kendilerine özel bir iş yeri de açabilme hakkına sahiptirler.