Zincirleme isim tamlaması nedir ve özellikleri nelerdir? Zincirleme isim tamlaması örnekleri ile konu anlatımı

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Başlı başına bir isim tamlama çeşidi olmaması ile beraber, zincirleme isim tamlaması yaygın biçimde kullanılır. Bazen tamlayanı, bazen tamlananı ve bazen de her ikisini kullanması ile beraber değerlendirilir. Böylece genelde 3 kelimenin bir araya gelmesiyle beraber zincirleme isim tamlaması oluşmaktadır. Böylece ortaya çıkan isim tamlaması daha çok zincirleme isim tamlaması olarak ifade edilir. Eğitim konusunda önemli olması ile beraber günlük yaşamda da yaygın biçimde değerlendirilir.

Zincirleme İsim Tamlaması Nedir?

İkiden fazla ismin bir arada kullanılması ile gerçekleştirilen tamlamaya zincirleme isim tamlaması denmektedir. Bu konuda belirtili ya da belirtisiz isim tamlaması değerlendirilebilir. Tamlayan ya da tanınan ile beraber bazı durumlarda her ikisinin kullanılması üzerinden ele alınır. Bu doğrultuda önceden oluşturulmuş olan bir isim tamlamasına yeni bir kelime ekleniyor. Bu kelime ise tamlayan ya da tamlanan olarak öne çıkmaktadır. Böylece sonuç olarak toplamda en az 3 kelimenin bir araya gelmesiyle beraber zincirleme isim tamlaması meydana gelmektedir. Buna bir örnek vererek daha iyi anlamak mümkün;

‘’Su sesinin gürültüsü’’

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Yukarıda görüldüğü gibi su sesi isim tamlamasının önüne gelen kelime ile beraber zincirleme isim tamlaması oluşmaktadır. Böylece 3 farklı kelime ile beraber zincirleme isim tamlaması meydana gelmektedir. Verilen farklı örnekler ile beraber günümüzde zincirleme isim tamlaması kelime grubu veya cümle içerisinde farklı yerlerde değerlendirilir.

Zincirleme İsim Tamlaması Özellikleri Nelerdir?

Zincirleme isim tamlaması öne çıkan birçok farklı özelliği ile beraber ele alınır ve kullanılır. Özellikle hem günlük yaşamda kullanımı hem de eğitim açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

- Hem tamlayan hem de tamlanan bir arada kullanılabilir.

- Bazı durumlarda tamlayan ya da tamlanan kendi başına kullanılabilir.

- En az 3 kelimeden meydana gelir.

- İkiden fazla isimden oluşur.

- Belirtili ya da belirtisiz isim tamlaması olma özelliği durumu değiştirmez.

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- Önceden oluşmuş isim tamlamasına gelen ek kelime ile beraber meydana gelir.

Bu şekilde yukarıda verilen özellikleri ile beraber farklı biçimlerde ve şekillerde zincirleme isim tamlaması oluşmaktadır. Bu durum birçok farklı konuyu anlatma noktasında daha açıklayıcı ve etkin bir olanak sağlar. Bu sebepten dolayı hem öğrenciler hem de günlük yaşam konusunda önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün.

Zincirleme İsim Tamlaması Örnekleri ile Konu Anlatımı

Zincirleme isim tamlaması üzerinden verilecek örnekler ile konuyu daha iyi anlama şansı elde edilebilir. Özellikle hem kelime grubu olarak hem de cümle içerisinde kullanım özelliği üzerinden değerlendirmek mümkün.

Örnekler:

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Dün gördüğümüz çocuğun sırt çantası çok güzeldi.

Artık bu şehrin havasının kirliliği beni yordu.

Senin dünya kadınlar günün kutlu olsun.

Bugün hava tahmin raporu çok can sıkıcı.

Ben daha çok yetişkin yabancı dizisi seviyorum.

Merve'nin abisinin günlük kazancı oldukça artmış.

Yukarıda görüldüğü gibi verilecek olan birçok farklı örnek ile beraber zincirleme isim tamlaması oluşturulabilir. Hatta aynı zamanda son cümleyi bakıldığı vakit 4 tane kelimeden oluştuğunu görmek mümkün. Yani aynı zamanda 2 tane farklı İsim tamlamasının bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Daha birçok farklı yapı üzerinden zincirleme isim tamlaması oluşturmak mümkün. Hem öğrenciler için hem de günlük yaşam konusunda önemli dilbilgisi yapıları arasında gelir.